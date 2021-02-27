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Обострение на Донбассе: делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров

Суббота, 27 февраля 2021, 09:42
Обострение на Донбассе: делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров

Украинская делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций относительно ранения и боевых травм 11 украинских военных за сутки на Донбассе.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе

Дословно: "Вчера, 26 февраля в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих ВС Украины (еще один военнослужащий получил ранение в другом районе, в результате подрыва на пока неустановленном взрывном устройстве), а затем еще один – пулевое ранение ноги.

Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь. Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций".

Что предшествовало: За сутки 26 февраля на Донбассе 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы.

Украинская правда
Темы: ТКГОбъединенные силы на Донбассе
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