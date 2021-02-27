Кримська платформа: Порошенко підтримує дії Зеленського, але є "проблема"

Колишній президент Петро Порошенко назвав вірними ініціативи влади по роботі Кримської платформи для повернення окупованого Росією півострова, проте звернув увагу на те, що реалізувати деокупацію буде складно.

Джерело: повідомлення Порошенка у Facebook

Деталі: У грудні 2020 року Україна представила концепцію Кримської платформи Європейському Союзу під час обговорення наслідків захоплення Криму.

Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.

За словами Порошенка, він готовий долучитися до цих проєктів та процесів, проте має перестороги до нинішньої влади від надмірного захоплення декларативними заходами, які можуть зруйнувати попередні здобутки міжнародної коаліції на підтримку України.

Пряма мова: "Створення так званої Кримської платформи – правильне рішення, яке базується на стратегії деокупації Криму, впровадженій моєю командою.

Створення Кримської платформи – це правильно. Кримську платформу запропоновано в базових документах Європарламенту, які підготовлені за пропозицією України ще в 2016-му році. Проблема не в тому, щоб запросити представників або лідерів низки країн. Проблема в тому, щоб забезпечити механізм, який би реалізовував деокупацію Криму.

Я буду дуже щасливий, якщо саміт Кримської платформи буде успішний. Мені байдуже, хто це принесе в Україну – Порошенко, Зеленський, громадянське суспільство чи будь-хто".

Нагадаємо:

26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що є вагомі підстави очікувати присутності на міжнародному саміті Кримської платформи президента США Джо Байдена.

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