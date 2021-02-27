Крымская платформа: Порошенко поддерживает действия Зеленского, но есть "проблема"

Экс-президент Петр Порошенко назвал верными инициативы власти по работе Крымской платформы для возвращения захваченного Россией полуострова, однако обратил внимание на то, что реализовать деоккупацию будет сложно.

Источник: сообщение Порошенко в Facebook

Детали: В декабре 2020 года Украина представила концепцию Крымской платформы Европейскому Союзу при обсуждении последствий захвата Крыма.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие его деоккупации.

По словам Порошенко, он готов присоединиться к этим проектам и процессам, однако имеет предостережения к нынешней власти от чрезмерного увлечения декларативными мерами, которые могут разрушить предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины.

Прямая речь: "Создание так называемой Крымской платформы – правильное решение, основанное на стратегии деоккупации Крыма, внедренной моей командой.

Создание Крымской платформы - это правильно. Крымскую платформу предложено в базовых документах Европарламента, которые подготовлены по предложению Украины еще в 2016 году. Проблема не в том, чтобы пригласить представителей или лидеров ряда стран. Проблема в том, чтобы обеспечить механизм, который бы реализовывал деоккупацию Крыма.

Я буду очень счастлив, если саммит Крымской платформы будет успешным. Мне все равно, кто это принесет в Украину - Порошенко, Зеленский, гражданское общество или любой другой".

Напомним:

26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что есть веские основания ожидать присутствия на международном саммите Крымской платформы президента США Джо Байдена.

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