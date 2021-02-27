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Крымская платформа: Порошенко поддерживает действия Зеленского, но есть "проблема"

Суббота, 27 февраля 2021, 19:49

Экс-президент Петр Порошенко назвал верными инициативы власти по работе Крымской платформы для возвращения захваченного Россией полуострова, однако обратил внимание на то, что реализовать деоккупацию будет сложно.

Источник: сообщение Порошенко в Facebook

Детали: В декабре 2020 года Украина представила концепцию Крымской платформы Европейскому Союзу при обсуждении последствий захвата Крыма.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие его деоккупации.

По словам Порошенко, он готов присоединиться к этим проектам и процессам, однако имеет предостережения к нынешней власти от чрезмерного увлечения декларативными мерами, которые могут разрушить предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины.

Прямая речь: "Создание так называемой Крымской платформы – правильное решение, основанное на стратегии деоккупации Крыма, внедренной моей командой.

Создание Крымской платформы - это правильно. Крымскую платформу предложено в базовых документах Европарламента, которые подготовлены по предложению Украины еще в 2016 году. Проблема не в том, чтобы пригласить представителей или лидеров ряда стран. Проблема в том, чтобы обеспечить механизм, который бы реализовывал деоккупацию Крыма.

Я буду очень счастлив, если саммит Крымской платформы будет успешным. Мне все равно, кто это принесет в Украину - Порошенко, Зеленский, гражданское общество или любой другой".

Напомним: 26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

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Темы: ПорошенкоКрымоккупацияЗеленскийРосcия


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