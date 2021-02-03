Верховний суд відмовився відкривати справу проти Зеленського щодо відсторонення глави КСУ

Верховний суд, перевіривши матеріали позову до президента Володимира Зеленського про визнання його указу щодо відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького протиправним, відмовив у відкритті провадження.

Джерело: пресслужба Верховного суду

Деталі: Позивач обґрунтував позов тим, що указ Зеленського є незаконним і таким, що суперечить Конституції, якою не передбачено повноважень президента на відсторонення судді КСУ.

Верховний Суд відповів, що згідно з законом, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного суду.

Дослівно: "Аналіз норм Конституції, практики КСУ, а також правових позицій Великої Палати Верховного суду у подібних правовідносинах свідчить про те, що невідповідність указів президента положенням Конституції може бути підставою для ухвалення виключно Конституційним Судом рішення щодо неконституційності цих указів, що свідчить про неможливість розгляду такої категорії справ у порядку адміністративного судочинства.

Також Суд зазначив, що правовий статус президента належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції… також є виключним повноваженням КСУ".

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