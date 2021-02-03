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Верховний суд відмовився відкривати справу проти Зеленського щодо відсторонення глави КСУ

Середа, 3 лютого 2021, 20:11
Верховний суд відмовився відкривати справу проти Зеленського щодо відсторонення глави КСУ

Верховний суд, перевіривши матеріали позову до президента Володимира Зеленського про визнання його указу щодо відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького протиправним, відмовив у відкритті провадження.

Джерело: пресслужба Верховного суду

Деталі: Позивач обґрунтував позов тим, що указ Зеленського є незаконним і таким, що суперечить Конституції, якою не передбачено повноважень президента на відсторонення судді КСУ.

Верховний Суд відповів, що згідно з законом, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного суду.

Дослівно: "Аналіз норм Конституції, практики КСУ, а також правових позицій Великої Палати Верховного суду у подібних правовідносинах свідчить про те, що невідповідність указів президента положенням Конституції може бути підставою для ухвалення виключно Конституційним Судом рішення щодо неконституційності цих указів, що свідчить про неможливість розгляду такої категорії справ у порядку адміністративного судочинства.

Також Суд зазначив, що правовий статус президента належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції… також є виключним повноваженням КСУ".

Передісторія:

  • 29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
  • На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відстороненняз посади Тупицького.  У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає. 
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомилопро підозру (у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітує її невручення і відвідує робоче місце.
  • 1 лютого стало відомо, що у Верховному суді оскаржують указ Зеленського щодо відсторонення від посади Тупицького.

Українська правда
Теми: Верховний судЗеленськийТупицькийКС
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