Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Верховний суд відмовився відкривати справу проти Зеленського щодо відсторонення глави КСУ

Середа, 3 лютого 2021, 21:11

Верховний суд, перевіривши матеріали позову до президента Володимира Зеленського про визнання його указу щодо відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького протиправним, відмовив у відкритті провадження.

Джерело: пресслужба Верховного суду

Деталі: Позивач обґрунтував позов тим, що указ Зеленського є незаконним і таким, що суперечить Конституції, якою не передбачено повноважень президента на відсторонення судді КСУ.

Верховний Суд відповів, що згідно з законом, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного суду.

Дослівно: "Аналіз норм Конституції, практики КСУ, а також правових позицій Великої Палати Верховного суду у подібних правовідносинах свідчить про те, що невідповідність указів президента положенням Конституції може бути підставою для ухвалення виключно Конституційним Судом рішення щодо неконституційності цих указів, що свідчить про неможливість розгляду такої категорії справ у порядку адміністративного судочинства.

Також Суд зазначив, що правовий статус президента належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції… також є виключним повноваженням КСУ".

Передісторія:

  • 29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
  • На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відстороненняз посади Тупицького.  У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає. 
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомилопро підозру (у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітує її невручення і відвідує робоче місце.
  • 1 лютого стало відомо, що у Верховному суді оскаржують указ Зеленського щодо відсторонення від посади Тупицького.

Українська правда
Теми: Верховний судЗеленськийТупицькийКС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленський зустрівся із керівниками українських телеканалів та заспокоював їх

Данілов: В Україні ще багато антиукраїнських каналів, але потрібні докази

На Донбасі почалася перевірка готовності військ

ВідеоПорошенко похвалив СБУ Зеленського і пожалівся, що при ньому такого не було

Суддю Вовка примусово приведуть в Антикорупційний суд

фотоКозак у день потрапляння під санкції задекларував 180 тисяч на охорону

Усі новини...
Верховний суд
Штраф АМКУ: "Імперіал Тобакко" програла апеляцію та йде до Верховного суду
Указ Зеленського щодо відсторонення Тупицького оскаржують у Верховному суді
Верховний суд відмовився поновити Семочка на посаді – розвідка
Останні новини
21:23
Вітренка спробують втретє призначити міністром енергетики – нардеп
21:11
Верховний суд відмовився відкривати справу проти Зеленського щодо відсторонення глави КСУ
20:56
ЄС у рамках боротьби з раком хоче вказувати про шкоду алкоголю на етикетках
20:39
Від продажу держоблігацій до бюджету залучили ще понад 5 мільярдів
20:21
фотоЗеленський зустрівся із керівниками українських телеканалів та заспокоював їх
19:51
Естонія висловила Україні підтримку після блокування каналів Медведчука
19:34
Офіційний курс: гривня зміцніла
19:20
Окупанти стріляли з гранатомета біля Гнутового
18:57
Україні загрожує аварія в енергосистемі через нестачу вугілля – регулятор
18:51
Суд звільнив з-під варти ветеранку "Правого сектору", яку підозрюють у конвоюванні українських полонених 
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!