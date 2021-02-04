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Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного

Четвер, 4 лютого 2021, 11:19
Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного

Суд дозволив затримати колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у замовленні вбивства начальника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: МВС

Деталі: Зокрема, у графі щодо запобіжного заходу зазначається, що суд дозволив затримання Нескоромного.

Дата зникнення – 29 січня 2021 року.

Його підозрюють у злочині за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Раніше СБУ оголосила його у всеукраїнський та міждержавний розшуки.

 

Знати більше: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
  • Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
  • У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
  • Правоохоронці оприлюднили записи розмовфігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.

Українська правда

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Теми: СБУвбивствоБакановрозшук
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