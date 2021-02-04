Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного
Четвер, 4 лютого 2021, 12:19
Суд дозволив затримати колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у замовленні вбивства начальника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Джерело: МВС
Деталі: Зокрема, у графі щодо запобіжного заходу зазначається, що суд дозволив затримання Нескоромного.
Дата зникнення – 29 січня 2021 року.
Його підозрюють у злочині за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).
Раніше СБУ оголосила його у всеукраїнський та міждержавний розшуки.
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Передісторія:
- 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
- Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
- У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
- Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
- Правоохоронці оприлюднили записи розмовфігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.
Українська правда