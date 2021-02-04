Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного

Суд дозволив затримати колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у замовленні вбивства начальника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: МВС

Деталі: Зокрема, у графі щодо запобіжного заходу зазначається, що суд дозволив затримання Нескоромного.

Дата зникнення – 29 січня 2021 року.

Його підозрюють у злочині за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Раніше СБУ оголосила його у всеукраїнський та міждержавний розшуки.

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Передісторія: