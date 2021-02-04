ОГП має повернути справу Татарова НАБУ через розгляд апеляції в Антикорсуді

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призупинила рішення Печерського райсуду Києва, який зобов'язав передати справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та НАБУ у Facebook

Деталі: 4 лютого відбулося засідання у судовій справі №757/55167/20-к – і Апеляційна палата ВАКС зупинила виконання ухвали слідчого судді Печерського суду Києва від 14 грудня 2020 року до винесення свого рішення у цій справі.

14.12.2020 слідчий суддя Печерського райсуду Києва частково задовольнив скаргу на бездіяльність генпрокурора у рамках кримінального провадження №52020000000000655.

У ВАКС задовольнили клопотання одного з підозрюваних про поновлення йому строку на апеляційне оскарження зазначеної ухвали.

Оскільки Державне бюро розслідувань не надало матеріалів справи, витребуваних ухвалою від 14.01.2021, судове засідання було відкладено до 13-ї години 10.02.2021.

Суд повторно зобов’язав уповноважених осіб ДБР надати їх Апеляційній палаті Вищого антикорупційного до того часу та роз’яснив, що невиконання ухвали має наслідком притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення. Поновлення строку на апеляційне оскарження можна оскаржити в Верховному суді протягом 3 місяців із дня її проголошення, в іншій частині ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

НАБУ заявляє, що в грудні 2020 року Офіс генпрокурора незаконно змінив підслідність у провадженні щодо Татарова, Печерський суд сприяв намаганням "усунути від розслідування резонансного злочину НАБУ та САП", а ДБР заблокувало розгляд апеляційної скарги в АП ВАКС ненаданням матеріалів.

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