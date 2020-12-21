Заступник глави ОП Татаров написав заяву про призупинення повноважень
Заступник глави Офісу президента Олег Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
Джерело: коментар наданий УП радника глави Офісу президента Михайла Подоляка
Пряма мова: "У зв'язку з істотним суспільним резонансом і для уникнення будь-яких маніпулятивних трактувань, заступник глави ОПУ Олег Татаров написав заяву на ім'я безпосереднього керівника про тимчасове призупинення виконання його службових обов'язків і передачу цих обов'язків іншу посадову особу".
Деталі: За словами Подоляка, це зроблено, щоб не допустити конфлікту інтересів і будь-якого тиску на правоохоронні органи. Він заявив, що озвучені публічно попередні звинувачення стосуються періоду роботи Татарова в приватному бізнесі задовго до призначення його на посаду в державній сфері.
Подоляк розповів, що Татаров буде захищатися як приватна особа.
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Що цьому передувало:
У понеділок Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро по повістку про виклик.
Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідуєсправу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозруТатарову. Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУі повідомили про підозру Татарову. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.