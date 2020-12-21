Заступник глави ОП Татаров написав заяву про призупинення повноважень

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.

Джерело: коментар наданий УП радника глави Офісу президента Михайла Подоляка

Пряма мова: "У зв'язку з істотним суспільним резонансом і для уникнення будь-яких маніпулятивних трактувань, заступник глави ОПУ Олег Татаров написав заяву на ім'я безпосереднього керівника про тимчасове призупинення виконання його службових обов'язків і передачу цих обов'язків іншу посадову особу".

Деталі: За словами Подоляка, це зроблено, щоб не допустити конфлікту інтересів і будь-якого тиску на правоохоронні органи. Він заявив, що озвучені публічно попередні звинувачення стосуються періоду роботи Татарова в приватному бізнесі задовго до призначення його на посаду в державній сфері.

Подоляк розповів, що Татаров буде захищатися як приватна особа.

Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію

Що цьому передувало:

У понеділок Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро по повістку про виклик.

Передісторія: