Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У родини Козака знайшли десятки об’єктів нерухомості у Києві і Львові

Четвер, 4 лютого 2021, 18:06

одичі народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака володіють десятками квартир, будинками та земельними ділянками — переважно у Києві або у Львові, звідки сам Козак родом.

Джерело: Slidstvo.Info

Деталі: У своїй декларації за 2019 рік сам Козак, зокрема, вказав будинок на 330 квадратних метрів у селі Сокільники, що під Львовом та офіс на 100 квадратних метрів у Львові. У Києві він орендує будинок у компанії, що належить дружині одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Та є чимало майна, яке офіційно належить не самому Козаку, а його рідним. Зокрема, молодший брат Тараса Козака Богдан володіє 12-ма квартирами лише у Києві. З них 11 — у житловому комплексі Eliseum, а 12-та квартира площею майже 2500 квадратних метрів розташована на елітному Печерську.

Також у Львові Богдану Козаку належить будинок, квартира, два паркомісця та дві комірки, а в області — будинок та кілька земельних ділянок. Ще 24 ділянки землі по львівській області він орендує. Про молодшого брата нардепа Козака відомо, він веде спільний бізнес із братом Віктора Медведчука Сергієм — зокрема, вони займаються вантажними автомобілями, будівництвом та видобуванням піску.

70-річна матір Козака Софія володіє квартирою та паркомісцем у Львові, будинком та трьома земельними ділянками у Львівській області. Окрім цього, їй належить чотири квартири у новобудові в столиці.

Ще одна близька до Козака особа — Наталія Лавренюк — теж володіє низкою об'єктів нерухомості. Жінка, як встановили "Схеми", є цивільною дружиною нардепа та матір’ю його дитини. Також вона займається нафтовидобувним бізнесом у Росії разом з дружиною Медведчука Оксаною Марченко.

Лавренюк володіє, зокрема, квартирою в Києві, 10-ма земельними ділянками у  Київській області, будинком, квартирою та офісом у Львові. Раніше "Схеми" розповідали про вісім земельних ділянок Лавренюк у Тарасівці, що під Києвом. Там станом на 2019 рік велося будівництво. Зараз же, відповідно до реєстру нерухомості, на цій землі вже звели три будинки площею понад 500 кв. м. Втім, вони надійно сховані за високим парканом.

Також Лавренюк володіє елітною автівкою — Mercedes-Benz V 300 D 2020 року випуску. Зараз такий автомобіль коштує близько 3 млн гривень.

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Передісторія: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.

Підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Поінформовані співрозмовники Української правди в РНБО та СБУ відзначили, що ООО "Торговый дом "Донские угли", яке веде свою діяльність в ОРЛО, фінансує телеканали пулу Віктора Медведчука "112", "ZIK" і "NewsOne".

Теми: нерухомістькорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОПЗЖ готує імпічмент Зеленському

фото, відеоДесятки молодиків штурмували телеканал "НАШ": вимагають закрити

фотоОблитий кров'ю під'їзд, розбите авто: в АРМА скаржаться на тиск

відео"Було загорання медобладнання": головний лікар про пожежу у Запоріжжі

фото У Маріуполі знайшли схрон зброї: понад 1600 гранат, десятки пістолетів

інфографікаЗеленський переміг би усіх суперників у другому турі виборів – опитування

Усі новини...
нерухомість
Ткаченко пояснив, чому заважає владі Києва отримати "Гостинний двір"
Компенсації за "Доступною іпотекою" за 5 років можуть становити 5 мільярдів - Рожкова
Палац Путіна: Кремль відмовився розголошувати імена юридичних власників
Останні новини
18:12
Рада прийняла закон про дистанційну роботу: що він передбачає
18:06
відеоУ родини Козака знайшли десятки об’єктів нерухомості у Києві і Львові
18:00
На Донбасі поранили українського військового
17:56
"Вакцина - новий безвіз": Стефанішина розкрила перспективи паспортів щеплень для українців
17:55
Одіозний бізнесмен намагався вирішити свої проблеми хабарем
17:54
Гривня зміцнилась на закритті міжбанку
17:39
Пожежа в лікарні: у поліції кілька версій, одна з них – підпал
17:35
Харківське підприємство має поставити понад 70 БТР-4 у 2021 році
17:33
Обрано пісню, яка пролунає на Євробаченні від України
17:22
ОПЗЖ готує імпічмент Зеленському
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!