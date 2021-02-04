У родини Козака знайшли десятки об’єктів нерухомості у Києві і Львові

Родичі народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака володіють десятками квартир, будинками та земельними ділянками — переважно у Києві або у Львові, звідки сам Козак родом.

Джерело: Slidstvo.Info

Деталі: У своїй декларації за 2019 рік сам Козак, зокрема, вказав будинок на 330 квадратних метрів у селі Сокільники, що під Львовом та офіс на 100 квадратних метрів у Львові. У Києві він орендує будинок у компанії, що належить дружині одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Та є чимало майна, яке офіційно належить не самому Козаку, а його рідним. Зокрема, молодший брат Тараса Козака Богдан володіє 12-ма квартирами лише у Києві. З них 11 — у житловому комплексі Eliseum, а 12-та квартира площею майже 2500 квадратних метрів розташована на елітному Печерську.

Також у Львові Богдану Козаку належить будинок, квартира, два паркомісця та дві комірки, а в області — будинок та кілька земельних ділянок. Ще 24 ділянки землі по львівській області він орендує. Про молодшого брата нардепа Козака відомо, він веде спільний бізнес із братом Віктора Медведчука Сергієм — зокрема, вони займаються вантажними автомобілями, будівництвом та видобуванням піску.

70-річна матір Козака Софія володіє квартирою та паркомісцем у Львові, будинком та трьома земельними ділянками у Львівській області. Окрім цього, їй належить чотири квартири у новобудові в столиці.

Ще одна близька до Козака особа — Наталія Лавренюк — теж володіє низкою об'єктів нерухомості. Жінка, як встановили "Схеми", є цивільною дружиною нардепа та матір’ю його дитини. Також вона займається нафтовидобувним бізнесом у Росії разом з дружиною Медведчука Оксаною Марченко.

Лавренюк володіє, зокрема, квартирою в Києві, 10-ма земельними ділянками у Київській області, будинком, квартирою та офісом у Львові. Раніше "Схеми" розповідали про вісім земельних ділянок Лавренюк у Тарасівці, що під Києвом. Там станом на 2019 рік велося будівництво. Зараз же, відповідно до реєстру нерухомості, на цій землі вже звели три будинки площею понад 500 кв. м. Втім, вони надійно сховані за високим парканом.

Також Лавренюк володіє елітною автівкою — Mercedes-Benz V 300 D 2020 року випуску. Зараз такий автомобіль коштує близько 3 млн гривень.

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Передісторія: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.

Підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Поінформовані співрозмовники Української правди в РНБО та СБУ відзначили, що ООО "Торговый дом "Донские угли", яке веде свою діяльність в ОРЛО, фінансує телеканали пулу Віктора Медведчука "112", "ZIK" і "NewsOne".