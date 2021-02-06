У Києві проходять акції біля приміщень телеканалів "Наш" та "Інтер".

Джерело: поліція Києва, Дмитро Корчинський та "Правий сектор" у Facebook

фото поліції

Дослівно поліція: "Сьогодні біля телеканалів на вулиці Жилянській та на вулиці Дмитрівській зібралася група громадян для проведення акцій. Поліцейські забезпечують там публічну безпеку та правопорядок для недопущення будь-яких правопорушень.

Наразі ситуація біля приміщень спокійна, блокування роботи телеканалів не відбувається".

Деталі: У п'ятницю лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський написав у Facebook, що в суботу о 17.00 відбудеться акція проти роботи телеканалу "Наш", а також проти "злочинної діяльності" телеканалу "Інтер".

фото поліції

Акцію біля телеканалу "Наш" анонсував також "Правий сектор".

Що передувало: 4 лютого біля будівлі телеканалу "Наш" на вулиці Жилянській відбулася сутичка між активістами і правоохоронцями, молодики вимагали закриття телеканалу.

Після сутичок та за фактом подій, що трапились біля поліцейського управління, куди відвезли затриманих, правоохоронці відкрили кримінальні провадження за двома статтями.

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