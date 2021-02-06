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У Києві пікетували будівлі каналів "Наш" та "Інтер"

Субота, 6 лютого 2021, 17:44
У Києві пікетували будівлі каналів Наш та Інтер
фото поліції

У Києві пройшли акції біля будівель телеканалів "Наш" та "Інтер".

Джерело: поліція Києва, Дмитро Корчинський та "Правий сектор" у Facebook

 
фото поліції

Дослівно поліція: "Сьогодні біля телеканалів на вулиці Жилянській та на вулиці Дмитрівській зібралася група громадян для проведення акцій. Поліцейські забезпечують там публічну безпеку та правопорядок для недопущення будь-яких правопорушень.

Наразі ситуація біля приміщень спокійна, блокування роботи телеканалів не відбувається".

Деталі: Пізніше в поліції повідомили, що заходи пройшли без порушень громадського порядку. 

У п'ятницю лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський написав у Facebook, що в суботу о 17.00 відбудеться акція проти роботи телеканалу "Наш", а також проти "злочинної діяльності" телеканалу "Інтер".

 
фото поліції

Акцію біля телеканалу "Наш" анонсував також "Правий сектор".

Що передувало: 4 лютого біля будівлі телеканалу "Наш" на вулиці Жилянській відбулася сутичка між активістами і правоохоронцями, молодики вимагали закриття телеканалу.

Після сутичок та за фактом подій, що трапились біля поліцейського управління, куди відвезли затриманих, правоохоронці відкрили кримінальні провадження за двома статтями.

Читайте також: "Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука"

Передісторія:

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK.
  • За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Медіахолдинг Медведчука "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали планують боротися за своє право бути в ефірі.

Українська правда

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Теми: телебаченняакціїКиївнаціоналісти
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