Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Розмову Навального зі ймовірним співробітником ФСБ про отруєння заблокували на Youtube

Понеділок, 8 лютого 2021, 11:29

Ресурс Youtube заблокував ролик із записом розмови російського опозиціонера Олексія Навального зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим.

Джерело: Youtube, "Дождь"

Деталі: Замість ролика зараз можна виявити напис про те, що відео заблоковано через порушення авторських прав конгломерату ViacomCBS.

Це американська корпорація, куди входять компанії Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central і інші. Можливо, відео заблокували через те, що в ньому була вставка з якогось фільму, права на який належать ViacomCBS, зазначає "Дождь".

Що передувало: В кінці грудня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з нібито одним із співробітників ФСБ, які стежили за ним і брали участь в спецоперації.

Працівник ФСБ Костянтин Кудрявцев практично підтверджує, що політика намагалися вбити.

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
  • Навального врятували в німецькій клінці Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний по цій справі. Російський суд призначив йому 2 роки і 8 місяців колонії.

Теми: НавальнийРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський анонсував "безпрецедентний" День Незалежності і щотижневі форуми

Суддя Вовк називає НАБУ "посіпаками", а рішення ВАКС незаконним

COVID в Україні: 2 141 випадок за добу, Київ – десятий за кількістю

Київ розчищає дороги, але чекає ще більшого снігопаду 

Головні новини неділі і ночі: втрати на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2"

РФ не готова до конструктивного діалогу – глава дипломатії ЄС

Усі новини...
Навальний
Пропагандист Кисельов у відповідь на "палац Путіна" показав сюжет про "віллу Навального"
Шеф дипломатії ЄС визнав провал своєї зустрічі з Лавровим та обіцяє наслідки
Гаррі Каспаров: Росія Путіна – динозавр з величезним тілом і маленьким мозком
Останні новини
12:28
У Латвії заборонили телеканал "Россия РТР" за мову ненависті щодо України
12:25
За пів року "Укргазбанк" видав іпотечних кредитів на 450 мільйонів
12:18
В Україні триватиме серіал "люті циклони": сніг, дощ, шторм
12:06
фотоРосія в Криму наростила військовий потенціал більш ніж удвічі: знімки з космосу
11:55
У Британії 200 вчених підозрюють у передачі військових технологій Китаю – ЗМІ
11:51
Глава МЗС: Ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують "Мотор Січ"
11:41
Президент Єврокомісії розповіла, коли і скільки вакцин буде в Україні
11:41
фотоTwitter дав "офіційний" статус російському МЗС в окупованому Криму
11:40
У Кремлі відреагували на заяву Борреля про віддалення РФ від Європи
11:29
Розмову Навального зі ймовірним співробітником ФСБ про отруєння заблокували на Youtube
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!