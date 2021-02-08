Розмову Навального зі ймовірним співробітником ФСБ про отруєння заблокували на Youtube
Ресурс Youtube заблокував ролик із записом розмови російського опозиціонера Олексія Навального зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим.
Джерело: Youtube, "Дождь"
Деталі: Замість ролика зараз можна виявити напис про те, що відео заблоковано через порушення авторських прав конгломерату ViacomCBS.
Це американська корпорація, куди входять компанії Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central і інші. Можливо, відео заблокували через те, що в ньому була вставка з якогось фільму, права на який належать ViacomCBS, зазначає "Дождь".
Що передувало: В кінці грудня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з нібито одним із співробітників ФСБ, які стежили за ним і брали участь в спецоперації.
Працівник ФСБ Костянтин Кудрявцев практично підтверджує, що політика намагалися вбити.
Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
- Навального врятували в німецькій клінці Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний по цій справі. Російський суд призначив йому 2 роки і 8 місяців колонії.