Розмову Навального зі ймовірним співробітником ФСБ про отруєння заблокували на Youtube

Ресурс Youtube заблокував ролик із записом розмови російського опозиціонера Олексія Навального зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим.

Джерело: Youtube, "Дождь"

Деталі: Замість ролика зараз можна виявити напис про те, що відео заблоковано через порушення авторських прав конгломерату ViacomCBS.

Це американська корпорація, куди входять компанії Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central і інші. Можливо, відео заблокували через те, що в ньому була вставка з якогось фільму, права на який належать ViacomCBS, зазначає "Дождь".

Що передувало: В кінці грудня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з нібито одним із співробітників ФСБ, які стежили за ним і брали участь в спецоперації.

Працівник ФСБ Костянтин Кудрявцев практично підтверджує, що політика намагалися вбити.

Передісторія: