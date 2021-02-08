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Розмову Навального зі ймовірним співробітником ФСБ про отруєння заблокували на Youtube

Понеділок, 8 лютого 2021, 10:29
Розмову Навального зі ймовірним співробітником ФСБ про отруєння заблокували на Youtube

Ресурс Youtube заблокував ролик із записом розмови російського опозиціонера Олексія Навального зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим.

Джерело: Youtube, "Дождь"

Деталі: Замість ролика зараз можна виявити напис про те, що відео заблоковано через порушення авторських прав конгломерату ViacomCBS.

Це американська корпорація, куди входять компанії Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central і інші. Можливо, відео заблокували через те, що в ньому була вставка з якогось фільму, права на який належать ViacomCBS, зазначає "Дождь".

Що передувало: В кінці грудня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з нібито одним із співробітників ФСБ, які стежили за ним і брали участь в спецоперації.

Працівник ФСБ Костянтин Кудрявцев практично підтверджує, що політика намагалися вбити.

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
  • Навального врятували в німецькій клінці Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний по цій справі. Російський суд призначив йому 2 роки і 8 місяців колонії.

Теми: НавальнийРосія
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