Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОАСК відмовив Тупицькому в позові проти УДО

Понеділок, 8 лютого 2021, 16:32
ОАСК відмовив Тупицькому в позові проти УДО

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив відстороненому главі Конституційного суду Олександру Тупицькому в забезпеченні позову проти Управління державної охорони щодо недопуску його на робоче місце в КС.

Джерело: ОАСК

Деталі: У суді зазначили, що Тупицький не надав доказів, які підтверджують небезпеку "його правам та інтересам".

Дослівно: "8 лютого у відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив – відмовити у її (позовної заяви – ред.) задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього.

Позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у цій справі.

На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті".

Що було раніше: 28 січня Тупицький позивався до УДО.

Передісторія:

  • 19 січня працівники Управління державної охорони не пустили Тупицького до Конституційного суду та його робочого кабінету.
  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади строком на 2 місяці.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають цей указ Зеленського "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітує її невручення і відвідує робоче місце.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТупицькийКСУДООАСКсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Тупицький
Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького – ЗМІ
В Конституційному суді не змогли висунути кандидатів на посаду голови
Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП
Останні новини
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
Усі новини...
Реклама: