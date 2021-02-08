ОАСК відмовив Тупицькому в позові проти УДО
Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив відстороненому главі Конституційного суду Олександру Тупицькому в забезпеченні позову проти Управління державної охорони щодо недопуску його на робоче місце в КС.
Джерело: ОАСК
Деталі: У суді зазначили, що Тупицький не надав доказів, які підтверджують небезпеку "його правам та інтересам".
Дослівно: "8 лютого у відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив – відмовити у її (позовної заяви – ред.) задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього.
Позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у цій справі.
На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті".
Що було раніше: 28 січня Тупицький позивався до УДО.
Передісторія:
- 19 січня працівники Управління державної охорони не пустили Тупицького до Конституційного суду та його робочого кабінету.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади строком на 2 місяці.
- 30 грудня у КС заявили, що вважають цей указ Зеленського "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
- 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітує її невручення і відвідує робоче місце.