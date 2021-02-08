В ОГП відповіли НАБУ на нові прохання щодо справи Татарова
В Офісі генпрокурора заявили, що НАБУ повинне передати справу Олега Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має провадити СБУ.
Джерело: Пресслужба ОГП
Дослівно: "Попри визначення підслідності у кримінальному провадженні за ГСУ СБУ, а також чисельні листи керівництва Офісу Генпрокурора, працівники НАБУ відмовляються скеровувати матеріали зазначеного провадження як до прокурора, так і до органу досудового розслідування, внаслідок чого прокурор у кримінальному провадженні фактично позбавлений можливості надати оцінку зібраним у справі доказам та підготуватися до розгляду клопотань, поданих суду та прокурору (про обрання запобіжного заходу, продовження строків досудового розслідування тощо)".
Деталі: В Офісі генпрокурора зазначають, що підслідність у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника Офісу Президента та інших вже визначена на виконання рішення Печерського районного суду.
Відтак, матеріали кримінального провадження повинні бути скеровані до органу розслідування або прокурора, у тому числі для вирішення спору про підслідність.
Передісторія:
- 1 грудня 2020 року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- Національне антикорупційне бюро втретє намагається витребувати в Офіса генпрокурора справу підозрою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.