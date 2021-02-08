В ОГП відповіли НАБУ на нові прохання щодо справи Татарова

В Офісі генпрокурора заявили, що НАБУ повинне передати справу Олега Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має провадити СБУ.

Джерело: Пресслужба ОГП

Дослівно: "Попри визначення підслідності у кримінальному провадженні за ГСУ СБУ, а також чисельні листи керівництва Офісу Генпрокурора, працівники НАБУ відмовляються скеровувати матеріали зазначеного провадження як до прокурора, так і до органу досудового розслідування, внаслідок чого прокурор у кримінальному провадженні фактично позбавлений можливості надати оцінку зібраним у справі доказам та підготуватися до розгляду клопотань, поданих суду та прокурору (про обрання запобіжного заходу, продовження строків досудового розслідування тощо)".

Деталі: В Офісі генпрокурора зазначають, що підслідність у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника Офісу Президента та інших вже визначена на виконання рішення Печерського районного суду.

Відтак, матеріали кримінального провадження повинні бути скеровані до органу розслідування або прокурора, у тому числі для вирішення спору про підслідність.

Передісторія: