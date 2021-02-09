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Після вакцинації тест на COVID може бути позитивним – Степанов

Вівторок, 9 лютого 2021, 10:13
Після вакцинації тест на COVID може бути позитивним – Степанов
Українська правда

Вакцина вважається ефективною, якщо хвороба, проти якої вона вводиться, або не зачіпає людину, або переноситься нею легко, пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.  

Джерело: Степанов на брифінгу 9 лютого 

Пряма мова: "Вакцина, яка надійде в Україну, буде безпечною – не довіряйте маніпуляціям і фейкам. 

Коли ми говоримо про ефективність вакцин, треба зрозуміти якого саме ефекту ми хочемо досягти. Головне – аби людина не померла від ускладнень, щоб людина не мала важкого перебігу хвороби після вакцинації. 

Якщо подивитися, що таке ефективність вакцин, то є декілька категорій. 

Перша – це люди, які точно не захворіють після введення відповідної вакцини. Друга – це люди, в яких вірус таки потрапить в організм, але не буде жодних клінічних проявів, те, що має назву "безсимптомний перебіг хвороби". У людини, якщо вона здасть тест на ПЛР у цей період часу, просто буде позитивний тест ПЛР, але не буде, підкреслюю, жодних проявів. Або людина може захворіти, але має мати легкий перебіг хвороби. 

За таким принципом рахується ефективність будь-якої вакцини. Наприклад, вакцини проти грипу, до яких ми уже звикли". 

Деталі: Степанов нагадав, що МОЗ днями запустить інформаційний портал з усією інформацією про вакцинацію проти COVID-19: звідки постачаються вакцини, які етапи вакцинації, коли і де можлива вакцинація. На цьому порталі можна буде й записатися на вакцинацію.

Знати більше: Вакцина проти COVID-19. Скільки коштує, коли з'явиться в Україні і чому СБУ вже розслідує контрабанду

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Олена Рощенко, УП

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Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019Степановмедицина
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