Степанов анонсував Раді портал про вакцинацію і два списки на щеплення

В Україні до кінця лютого повноцінно запрацює сайт про вакцинацію проти COVID-19, також діятиме два механізми запису на безкоштовні щеплення: від роботи та індивідуально для представників вразливих груп.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді, виступаючи на годині запитань до уряду

Пряма мова: "Міністерство охорони здоров'я запланувало створити окремий інформаційний портал про вакцинацію. Там кожен зможе дізнатися про дорожню карту вакцинації, її етапи, організацію процесу, підготовку персоналу та про самі вакцини. Також будуть дашборди зі статистикою вакцинації, над якими ми працюємо спільно з колегами з РНБО.

Перша версія порталу з базовою інформацією буде запущена наступного тижня. Повна версія разом із мобільною – до кінця лютого".

Деталі: Голова МОЗ також розповів, що на сьогодні механізм формування списків та записів на вакцинацію передбачає два підходи.

Перший – це формування списків через роботодавця, із прив'язкою до місця роботи: для медиків, соціальних працівників, військовослужбовців.

Другий – це відкритий запис на вакцинацію для "соціальних категорій", який не прив'язаний до місця роботи: для людей похилого віку, наприклад.

Відкритий запис вакцинації буде здійснюватися не більше, ніж за місяць до початку вакцинації.

Записатися можна буде через інформаційний портал вакцинації, через веб-портал електронних медичних систем, через сімейного лікаря або контакт-центр.

Ці записи потрібні для того, щоб спланувати графіки роботи пунктів щеплень. Вони повинні враховувати унікальні масштаби вакцинації.

Детальні алгоритми для пацієнтів МОЗ оприлюднить на порталі.

Раніше керівництво МОЗ запевняло, що вакцинація буде добровільною і безкоштовною, а до використання братимуть лише безпечні вакцини.

За планом, вакцинація в Україні має стартувати в середині лютого з вакцини Pfizer - Biontech, яку Україна отримує в межах світової ініціативи COVAX. Загалом передбачається 5 етапів вакцинації, перші спрямовані на людей із груп ризику за фахом та віком.

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