Соціологи змоделювали 2 тур виборів президента між Разумковим і Зеленським
За результатами опитування центру Разумкова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков поступається у другому турі виборів президента Володимиру Зеленському, але його готові підтримати 40% з тих, хто піде на вибори і визначився.
Джерело: результати опитування "Центру Разумкова"
Деталі: Соціологи змоделювали результати 2 туру виборів президента України серед 4 політиків: чинного глави держави Володимира Зеленського, п’ятого президента Петра Порошенка, нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка та глави Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Примітно, що у першому турі виборів серед усіх політиків Разумкова готові підтримати лише 2% тих, хто буде голосувати і визначився з кандидатом, водночас глава ВР має найбільший рівень довіри серед політиків, яких представили в опитуванні, хоча його баланс довіри мінусовий.
В усіх випадках моделювання 2 туру 50-60% респондентів відповіли, що не підуть на вибори або ж не визначилися з вибором.
Зокрема, у парі Зеленський-Разумков 40% опитаних відповіли що не підуть на вибори, ще 22% не змогли відповісти.
Крім того, серед тих, хто має намір піти, ще 34% не визначилися з кандидатом.
Водночас, 60% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився з кандидатом, проголосували б за Зеленського, а 40% - за Разумкова.
За результатами опитування, Зеленський переміг би в усіх трьох опонентів.
Разумков – поступається лише Зеленському, а у парі Порошенко-Бойко виграв би Порошенко.
Дослідження проводилося соцслужбою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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Нагадаємо:
- Разумкова часто запитують, чи планує він брати участь у президентських виборах. Нещодавно він вперше впритул приблизився до президента Володимира Зеленського у рейтингу довіри. Сам спікер поки що не відповів, чи буде балотуватися.
- Разумкова називають головним суперником Зеленського, якщо президент надумає балотуватися на другий строк.