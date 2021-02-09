Соціологи змоделювали 2 тур виборів президента між Разумковим і Зеленським

За результатами опитування центру Разумкова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков поступається у другому турі виборів президента Володимиру Зеленському, але його готові підтримати 40% з тих, хто піде на вибори і визначився.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова"

Деталі: Соціологи змоделювали результати 2 туру виборів президента України серед 4 політиків: чинного глави держави Володимира Зеленського, п’ятого президента Петра Порошенка, нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка та глави Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Примітно, що у першому турі виборів серед усіх політиків Разумкова готові підтримати лише 2% тих, хто буде голосувати і визначився з кандидатом, водночас глава ВР має найбільший рівень довіри серед політиків, яких представили в опитуванні, хоча його баланс довіри мінусовий.

В усіх випадках моделювання 2 туру 50-60% респондентів відповіли, що не підуть на вибори або ж не визначилися з вибором.

Зокрема, у парі Зеленський-Разумков 40% опитаних відповіли що не підуть на вибори, ще 22% не змогли відповісти.

Крім того, серед тих, хто має намір піти, ще 34% не визначилися з кандидатом.

Водночас, 60% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився з кандидатом, проголосували б за Зеленського, а 40% - за Разумкова.

За результатами опитування, Зеленський переміг би в усіх трьох опонентів.

Разумков – поступається лише Зеленському, а у парі Порошенко-Бойко виграв би Порошенко.

Дослідження проводилося соцслужбою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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