Нескоромний записав відеозвернення і заявив про переговори з європейцями
Підозрюваний у плануванні вбивства колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний виклав у Telegram відеозвернення, в якому заявив про "зміну стратегії захисту" та скасування публічної пресконференції.
Джерело: Нескоромний в Telegram
Пряма мова: "Я записую це відео, по-перше щоб показати, що я живий, в безпеці і недосяжний для людей, які хотіли б мене усунути.
А по-друге повідомити, що завтрашньої пресконференції, на жаль, не буде: влада України оголосила мене в міжнародний розшук і за порадою адвокатів мені доведеться змінити тактику захисту. Як саме я буду чинити далі, буде залежати від того, як пройдуть переговори ... з представниками європейських правоохоронних органів".
Деталі: Судячи з відео, Нескоромний читав свою заяву з листа. Він заявив, що отримав певні пропозиції, на які не може погодиться, як "діючий співробітник СБУ", проте готовий надати європейцям інформацію про "корупцію у вищих ешелонах влади".
Нескоромний заявляє, що Служба безпеки України, мовляв, зараз не працює в інтересах держави. За його словами багато співробітників СБУ завербовані іноземними спецслужбами, торгують даними, займаються контрабандою тощо. Глава СБУ Іван Баканов, мовляв, не контролює ситуацію у відомстві і з цієї причини, немає повної картини і у президента Зеленського.
Нескоромний каже, що готовий надати приклади корупційних дій широкому загалу, якщо отримає санкцію від своїх юристів, та обіцяє "довести розпочате до кінця".
UPD: В Службі безпеки України наголошують, що заяви Нескоромного мають маніпулятивний характер.
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Передісторія:
- 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
- Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
- Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.