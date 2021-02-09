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Нескоромний записав відеозвернення і заявив про переговори з європейцями

Вівторок, 9 лютого 2021, 12:24
Нескоромний записав відеозвернення і заявив про переговори з європейцями

Підозрюваний у плануванні вбивства колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний виклав у Telegram відеозвернення, в якому заявив про "зміну стратегії захисту" та скасування публічної пресконференції.

Джерело: Нескоромний в Telegram

Пряма мова: "Я записую це відео, по-перше щоб показати, що я живий, в безпеці і недосяжний для людей, які хотіли б мене усунути.

А по-друге повідомити, що завтрашньої пресконференції, на жаль, не буде: влада України оголосила мене в міжнародний розшук і за порадою адвокатів мені доведеться змінити тактику захисту. Як саме я буду чинити далі, буде залежати від того, як пройдуть переговори ... з представниками європейських правоохоронних органів".

Деталі: Судячи з відео, Нескоромний читав свою заяву з листа. Він заявив, що отримав певні пропозиції, на які не може погодиться, як "діючий співробітник СБУ", проте готовий надати європейцям інформацію про "корупцію у вищих ешелонах влади".

Нескоромний заявляє, що Служба безпеки України, мовляв, зараз не працює в інтересах держави. За його словами багато співробітників СБУ завербовані іноземними спецслужбами, торгують даними, займаються контрабандою тощо. Глава СБУ Іван Баканов, мовляв, не контролює ситуацію у відомстві  і з цієї причини, немає повної картини і у президента Зеленського.

Нескоромний каже, що готовий надати приклади корупційних дій широкому загалу, якщо отримає санкцію від своїх юристів, та обіцяє "довести розпочате до кінця".

UPD: В Службі безпеки України наголошують, що заяви Нескоромного мають маніпулятивний характер.

Знати більше: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
  • Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.

Українська правда

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Теми: СБУ
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