Нескоромний записав відеозвернення і заявив про переговори з європейцями

Підозрюваний у плануванні вбивства колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний виклав у Telegram відеозвернення, в якому заявив про "зміну стратегії захисту" та скасування публічної пресконференції.

Джерело: Нескоромний в Telegram

Пряма мова: "Я записую це відео, по-перше щоб показати, що я живий, в безпеці і недосяжний для людей, які хотіли б мене усунути.

А по-друге повідомити, що завтрашньої пресконференції, на жаль, не буде: влада України оголосила мене в міжнародний розшук і за порадою адвокатів мені доведеться змінити тактику захисту. Як саме я буду чинити далі, буде залежати від того, як пройдуть переговори ... з представниками європейських правоохоронних органів".

Деталі: Судячи з відео, Нескоромний читав свою заяву з листа. Він заявив, що отримав певні пропозиції, на які не може погодиться, як "діючий співробітник СБУ", проте готовий надати європейцям інформацію про "корупцію у вищих ешелонах влади".

Нескоромний заявляє, що Служба безпеки України, мовляв, зараз не працює в інтересах держави. За його словами багато співробітників СБУ завербовані іноземними спецслужбами, торгують даними, займаються контрабандою тощо. Глава СБУ Іван Баканов, мовляв, не контролює ситуацію у відомстві і з цієї причини, немає повної картини і у президента Зеленського.

Нескоромний каже, що готовий надати приклади корупційних дій широкому загалу, якщо отримає санкцію від своїх юристів, та обіцяє "довести розпочате до кінця".

UPD: В Службі безпеки України наголошують, що заяви Нескоромного мають маніпулятивний характер.

Знати більше: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Передісторія: