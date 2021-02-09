В СБУ відреагували на відео Нескоромного: Маніпулятивна заява
В Службі безпеки України кажуть, що не мають наміру коментувати "заяви маніпулятивного характеру" оголошеного в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.
Джерело: коментар пресслужби СБУ, наданий "Українській правді"
Дослівно: "Тим більше, коли він є фігурантом резонансних кримінальних справ, а за оприлюдненими у ЗМІ матеріалами – ще й має проросійські та пропутінські погляди.
Тож будь-які такого роду заяви слід розглядати виключно через цю призму".
Деталі: Водночас в СБУ звертаються до всіх небайдужих громадян України, які мають факти та докази щодо будь-якої неправомірної діяльності СБУ та її співробітників, повідомляти про це в установленому порядку до відповідних правоохоронних органів.
Що передувало: Підозрюваний у плануванні вбивства колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний виклав у Telegram відеозвернення, в якому заявив про "зміну стратегії захисту" та скасування публічної пресконференції.
Він стверджує, володіє інформацією про розкрадання міжнародної допомоги, виведення коштів із держбанків тощо та веде переговори з європейськими правоохоронними органами. Нескоромний заявляє, що Служба безпеки України, мовляв, зараз не працює в інтересах держави, а її очільник не контролює ситуацію у відомстві.
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Передісторія:
- 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
- Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
- Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.