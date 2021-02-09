В Службі безпеки України кажуть, що не мають наміру коментувати "заяви маніпулятивного характеру" оголошеного в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Джерело: коментар пресслужби СБУ, наданий "Українській правді"

Дослівно: "Тим більше, коли він є фігурантом резонансних кримінальних справ, а за оприлюдненими у ЗМІ матеріалами – ще й має проросійські та пропутінські погляди.

Тож будь-які такого роду заяви слід розглядати виключно через цю призму".

Деталі: Водночас в СБУ звертаються до всіх небайдужих громадян України, які мають факти та докази щодо будь-якої неправомірної діяльності СБУ та її співробітників, повідомляти про це в установленому порядку до відповідних правоохоронних органів.

Що передувало: Підозрюваний у плануванні вбивства колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний виклав у Telegram відеозвернення, в якому заявив про "зміну стратегії захисту" та скасування публічної пресконференції.

Він стверджує, володіє інформацією про розкрадання міжнародної допомоги, виведення коштів із держбанків тощо та веде переговори з європейськими правоохоронними органами. Нескоромний заявляє, що Служба безпеки України, мовляв, зараз не працює в інтересах держави, а її очільник не контролює ситуацію у відомстві.

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