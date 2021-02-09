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В СБУ відреагували на відео Нескоромного: Маніпулятивна заява

Вівторок, 9 лютого 2021, 12:48
В СБУ відреагували на відео Нескоромного: Маніпулятивна заява

В Службі безпеки України кажуть, що не мають наміру коментувати "заяви маніпулятивного характеру" оголошеного в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Джерело: коментар пресслужби СБУ, наданий "Українській правді"

Дослівно: "Тим більше, коли він є фігурантом резонансних кримінальних справ, а за оприлюдненими у ЗМІ матеріалами – ще й має проросійські та пропутінські погляди.

Тож будь-які такого роду заяви слід розглядати виключно через цю призму".

Деталі: Водночас в СБУ звертаються до всіх небайдужих громадян України, які мають факти та докази щодо будь-якої неправомірної діяльності СБУ та її співробітників, повідомляти про це в установленому порядку до відповідних правоохоронних органів.

Що передувало: Підозрюваний у плануванні вбивства колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний виклав у Telegram відеозвернення, в якому заявив про "зміну стратегії захисту" та скасування публічної пресконференції.

Він стверджує, володіє інформацією про розкрадання міжнародної допомоги, виведення коштів із держбанків тощо та веде переговори з європейськими правоохоронними органами. Нескоромний заявляє, що Служба безпеки України, мовляв, зараз не працює в інтересах держави, а її очільник не контролює ситуацію у відомстві.

Знати більше: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

"Московська родина" і "красень" Путін: з’явились нові розмови СБУшника Нескоромного

Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
  • Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.

Українська правда

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Теми: СБУ
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