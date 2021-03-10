"Слуга народу" вирішила змінити організаційну структуру партії

Партія "Слуга народу" на з'їзді 13 березня планує ввести нову організаційну структуру політсили і зафіксувати її в новій редакції статуту.

Джерело: голова партії Олександр Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На з'їзді ми плануємо вирішити два ключові завдання. По-перше, ввести нову організаційну структуру партії та зафіксувати її в новій редакції статуту".

Деталі: Також з'їзд має намір розглянути "партійну доктрину, яка підтвердить основні принципи партії, розширить і деталізує її цілі і завдання".

Політик підкреслив, що цей документ не змінить партійну програму або ідеологію. За словами Корнієнка, доктрина забезпечить "єдине розуміння цілей і завдань всередині великої команди: президента, парламентської монобільшості, уряду, місцевих депутатів і голів рад від "Слуги народу"".

Крім того, на з'їзді партії планують вирішити низку організаційних питань.

Корнієнко пояснив, що етап виборів завершився і настав "час переорієнтуватися зі штабної електоральної роботи на системний вплив на державну і місцеву політику всіх рівнів".

Глава "Слуги народу" зазначив, що після місцевих виборів чисельність партії зросла до 7 000 представників у кожному регіоні країни.

Що було раніше: На початку березня Корнієнко заявив, що "Слуга народу" має намір утворити молодіжне крило партії. Згодом він повідомив, що у партії "Слуга народу" запускають рух "Зе!Жінки" для впровадження політики рівності на національному та місцевому рівнях.