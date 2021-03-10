"Слуга народа" решила изменить организационную структуру партии

Партия "Слуга народа" на съезде 13 марта планирует ввести новую организационную структуру политсилы и зафиксировать ее в новой редакции устава.

Источник: председатель партии Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На съезде мы планируем решить две ключевых задачи. Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава".

Детали: Также съезд намерен рассмотреть "партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и детализирует ее цели и задачи".

Политик подчеркнул, что этот документ не изменит партийную программу или идеологию. По словам Корниенко, доктрина обеспечит "единое понимание целей и задач внутри большой команды: президента, парламентского монобольшинства, правительства, местных депутатов и председателей советов от "Слуги народа"".

Кроме того, на съезде партии планируют решить ряд организационных вопросов.

Корниенко объяснил, что этап выборов завершился и пришло "время переориентироваться со штабной электоральной работы на системное влияние на государственную и местную политику всех уровней".



Глава "Слуги народа" отметил, что после местных выборов численность партии возросла до 7 000 представителей в каждом регионе страны.

Что было раньше: В начале марта Корниенко заявил, что политическая сила намерена создать молодежное крыло партии. Позже он сообщил, что в партии "Слуга народа" запускают движение "Зе!Женщины" для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.