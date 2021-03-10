Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слуга народа" решила изменить организационную структуру партии

Среда, 10 марта 2021, 10:51
Фото с сайта "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" на съезде 13 марта планирует ввести новую организационную структуру политсилы и зафиксировать ее в новой редакции устава.

Источник: председатель партии Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На съезде мы планируем решить две ключевых задачи. Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава".

Детали: Также съезд намерен рассмотреть "партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и детализирует ее цели и задачи".

Политик подчеркнул, что этот документ не изменит партийную программу или идеологию. По словам Корниенко, доктрина обеспечит "единое понимание целей и задач внутри большой команды: президента, парламентского монобольшинства, правительства, местных депутатов и председателей советов от "Слуги народа"".

Кроме того, на съезде партии планируют решить ряд организационных вопросов.

Корниенко объяснил, что этап выборов завершился и пришло "время переориентироваться со штабной электоральной работы на системное влияние на государственную и местную политику всех уровней".

Глава "Слуги народа" отметил, что после местных выборов численность партии возросла до 7 000 представителей в каждом регионе страны.

Что было раньше: В начале марта Корниенко заявил, что политическая сила намерена создать молодежное крыло партии. Позже он сообщил, что в партии "Слуга народа" запускают движение "Зе!Женщины" для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.

Темы: Слуга народапартииАлександр Корниенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 12:59НАПК составило на Садового 14 админпротоколов

В посольстве США назвали два главных вызова, мешающих Украине развиваться

Укрзализныця приостановила движение поездов в "красных" зонах

Мэр Тернополя напомнил послу Израиля, что Шухевич спас еврейскую девочку

СНБО решил перенести очередное заседание

фото4 корабля НАТО вошли в Одесский порт

Все новости...
Слуга народа
"Слуга народа" запускает новое движение "Зе!Женщины"
Рейтинг партий: "Слуге народа" удалось стабилизироваться на минимуме
Бе! Команда. Сколько депутатов Коломойского осталось в "Слуге народа"
Последние новости
18:42
Боевики на Донбассе открывали огонь из пулеметов и гранатометов
18:39
В четверг вечером столичное метро будет работать с ограничениями
18:26
Новая посол рассказала, чего будет добиваться для Украины от США
18:08
В Ивано-Франковске, где критическая ситуация, срочно обустраивают новый госпиталь
18:07
ЕС положительно оценивает санкции США против Коломойского
18:01
В Институте книги подсчитали, как мало украинцы читают ежедневно
17:58
В Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и ввести пошлину на импорт угля
17:56
обновлено от 12:59НАПК составило на Садового 14 админпротоколов
17:52
фото, видеоМужчина принес из России контрабандных голубей- "спортсменов"
17:40
Гривня ослабла на закрытии межбанка
Все новости...