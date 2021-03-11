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Футбольному арбітру винесли попередження за російську на полі

Четвер, 11 березня 2021, 13:06
Футбольному арбітру винесли попередження за російську на полі

Українська асоціація футболу передала мовному омбудсмену Тарасу Креміню матеріали перевірки щодо інциденту під час матчу Української Прем’єр-ліги між командами "Львів" – "Колос" за участі вже екс-тренера львів’ян Віталія Шумського і четвертого арбітра гри Миколи Кривоносова.

Джерело: Пресслужба уповноваженого із захисту державної мови

Дослівно: "За результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст.34 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Йому та організаторам змагань Комітет виніс попередження та нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог ст. 34 мовного закону".

Деталі: Проте, за інформацією УАФ, "єдиною й безпосередньою підставою попередження головного тренера ФК "Львів" Віталія Шумського був систематичний вияв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB".

Передісторія:

  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просив Українську асоціацію футболу пояснити, чому судді на матчах Прем’єр-ліги не дотримуються мовного законодавства, та на якій підставі тренер ФК "Львів" отримав штрафну санкцію.
  • На 67-й хвилині матчу 15-го туру Прем’єр-ліги арбітр матчу Віктор Копієвський виніс попередження головному тренеру ФК "Львів" Віталію Шумському після отримання повідомлення за допомогою радіозв’язку від четвертого арбітра Миколи Кривоносова.
  • Після матчу Шумський публічно заявив, що причиною інциденту було його звернення до четвертого арбітра з вимогою спілкуватися українською мовою.
  • Українська асоціація футболу повідомила, що комітет з етики та чесної гри взявся розслідувати інцидент.

Українська правда

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Теми: мовафутбол
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