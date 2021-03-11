Футбольному арбитру вынесли предупреждение за русский на поле

Украинская ассоциация футбола передала языковом омбудсмену Тарасу Кременю материалы проверки инцидента во время матча Украинской Премьер-лиги между командами "Львов" - "Колос" с участием уже экс-тренера львовян Виталия Шумского и четвертого арбитра игры Николая Кривоносова.

Источник: Пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка

Дословно: "По результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игры УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст. 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Ему и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст. 34 языкового закона".

Детали: Однако, по информации УАФ, "единственным и непосредственным основанием предупреждения главного тренера ФК "Львов"Виталия Шумского был систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB".

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