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Футбольному арбитру вынесли предупреждение за русский на поле

Четверг, 11 марта 2021, 13:06
Футбольному арбитру вынесли предупреждение за русский на поле

Украинская ассоциация футбола передала языковом омбудсмену Тарасу Кременю материалы проверки инцидента во время матча Украинской Премьер-лиги между командами "Львов" - "Колос" с участием уже экс-тренера львовян Виталия Шумского и четвертого арбитра игры Николая Кривоносова.

Источник: Пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка

Дословно: "По результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игры УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст. 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Ему и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст. 34 языкового закона".

Детали: Однако, по информации УАФ, "единственным и непосредственным основанием предупреждения главного тренера ФК "Львов"Виталия Шумского был систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB".

Предыстория:

  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь просил Украинскую ассоциацию футбола объяснить, почему судьи на матчах Премьер-лиги не придерживаются языкового законодательства, и на каком основании тренер ФК "Львов" получил штрафную санкцию.
  • На 67-й минуте матча 15-го тура Премьер-лиги арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова.
  • После матча Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.
  • Украинская ассоциация футбола сообщила, что комитет по этике и честной игре взялся расследовать инцидент.

Украинская правда

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Темы: языкфутбол
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