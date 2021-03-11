Автори фільму про "вагнерівців" просять не маніпулювати, на Банковій обдумують реакцію

Автор фільму про ймовірний зрив спецоперації по затриманню членів групи бойовиків "Вагнер" Христо Грозєв просить українських політиків і ЗМІ не маніпулювати, поки фільм не вийшов.

Джерело: заява Грозєва у Twitter, джерела УП, пост Юрія Бутусова

Пряма мова Грозєва: "Я бачу багато спекуляцій в українських ЗМІ щодо нашого розслідування, яке триває. Зверніть увагу, що більшість повідомлень не відповідають дійсності та базуються на неправдивій чи бажаній для когось інформації.

Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результатів, поки не закінчимо".

Деталі: Розслідувач також попросив українських колег не звертатись по коментарі, адже команда не буде коментувати будь-що, до закінчення роботи.

В той же час журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook повідомив, що Грозєв з командою були у Києві 10 березня і записали низку інтерв’ю з журналістами, агентами НАБУ, колишнім президентом Петром Порошенком, який давав санкцію на початок спецоперації по "вагнерівцях" та чиновниками Міноборони.

Пряма мова Бутусова: "Як повідомив мені Грозєв, йому дзвонив глава Офісу президента Андрій Єрмак, і сам запропонував зустріч в Києві, а також попросив записати для фільму інтерв'ю з державними діячами, які представлять у фільмі позицію Офісу президента в цій справі...

Після прильоту Грозєва ОП надала йому державну охорону, його супроводжувала машина з охороною. Однак Єрмак без пояснень скасував зустріч з Грозєвим, і скасував інтерв'ю з будь-яким спікерами".

Деталі: Джерела "Української правди" у владних кабінетах розповідають, що в ОПУ справді хвилюються через розслідування Bellingcat про вагнерівців, адже не знають в якому світлі там будуть показані президент і голова його Офісу.

Співрозмовники УП в оточенні глави держави підтверджують побоювання щодо розслідування, однак, за їхніми словами, про ротації в ОПУ чи відставку Андрія Єрмака наразі мова не йде.

"Ці всі розмови про чиєсь звільнення відбуваються поза Офісом. Ворогів повсюди вистачає. Як можуть обговорювати звільнення людини через фільм, якщо фільму ніхто не бачив?", – зазначив співрозмовник в оточенні Зеленського.

"Ну буде фільм, то буде, будуть маніпуляції, то будуть – піарно якось розрулимо, не перший раз. А взагалі стосовно ситуації – якби Єрмак реально був у чомусь замішаний, то його б вже давно не було в ОПУ. Дипломатія працює не через фільми, ви ж це розумієте.

Нікуди Андрія не дінуть. Зеленський довіряє обмеженому колу, ви їх чудово знаєте. Баканов зайнятий своїми справами, Шефір точно не хоче ставати головою Офісу. Список довірених закінчився! А з іншого боку – а де тепер знайти таку людину, яка цілодобово буде вести міжнародні переговори і розмовляти з росіянами?" – переконує інше джерело на Банковій.

Водночас в середовищі депутатів і вороже налаштованих до глави ОПУ колах владної верхівки обговорюють реальну можливість заміни Єрмака.

Серед можливих наступників глави Офісу називають прізвища голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, нардепа "Слуги народу" Юрія Арістова, голову СБУ Івана Баканова.

Що цьому передувало: