Авторы фильма о "вагнеровцах" просят не манипулировать, на Банковой обдумывают реакцию

Автор фильма о возможном срыве спецоперации по задержанию членов группы боевиков "Вагнер" Христо Грозева просит украинских политиков и СМИ не манипулировать, пока фильм не вышел.

Источник: заявление Грозева в Twitter, источники УП, пост Юрия Бутусова

Прямая речь Грозева: "Я вижу много спекуляций в украинских СМИ относительно нашего расследования, которое продолжается. Обратите внимание, что большинство сообщений не соответствуют действительности и основаны на ложной или желаемой для кого-то информации.

Да, мы работаем над многими расследованиями одновременно, но мы не знаем результатов, пока не закончим".

Детали: Расследователь также попросил украинских коллег не обращаться за комментариями, ведь команда не будет комментировать что-либо до окончания работы.

В то же время журналист Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, что Грозев с командой были в Киеве 10 марта и записали ряд интервью с журналистами, агентами НАБУ, бывшим президентом Петром Порошенко, который давал санкцию на начало спецоперации по "вагнеривцах" и чиновниками Минобороны.

Прямая речь Бутусова: "Как сообщил мне Грозев, ему звонил глава Офиса президента Андрей Ермак, и сам предложил встречу в Киеве, а также попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в этом деле...

После прилета Грозева ОП предоставила ему государственную охрану, его сопровождала машина с охраной. Однако Ермак без объяснений отменил встречу с Грозевым, и отменил интервью с любыми спикерами".

Детали: Источники "Украинской правды" во властных кабинетах рассказывают, что в ОПУ действительно волнуются из-за расследования Bellingcat о вагнеривцах, ведь не знают в каком свете там будут показаны президент и глава его Офиса.

Собеседники УП в окружении главы государства подтверждают опасения по расследованию, однако, по их словам, о ротации в ОПУ или отставке Андрея Ермака пока речь не идет.

"Эти все разговоры о чьем-то увольнения происходят вне офиса. Врагов повсюду хватает. Как могут обсуждать увольнение человека из-за фильма, если фильма никто не видел?", - отметил источник в окружении Зеленского.

"Ну будет фильм, то будет, будут манипуляции, то будут - пиарно как-то разрулим, не первый раз. А вообще по ситуации - если бы Ермак реально был в чем-то замешан, то его бы уже давно не было в ОПУ. Дипломатия работает не через фильмы, вы же это понимаете.

Никуда Андрея не денут. Зеленский доверяет ограниченном кругу, вы их прекрасно знаете. Баканов занят своими делами, Шефир точно не хочет становиться главой Офиса. Список доверенных закончился! А с другой стороны - а где теперь найти такого человека, который круглосуточно будет вести международные переговоры и разговаривать с русскими?" - убеждает другой источник на Банковой.

В то же время в среде депутатов и враждебно настроенных к главе ОПУ кругах правящей верхушки обсуждают реальную возможность замены Ермака.

Среди возможных преемников главы Офиса называют фамилии главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, нардепа "Слуги народа" Юрия Аристова, председателя СБУ Ивана Баканова.

Что этому предшествовало: