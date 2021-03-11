СБУ проверит, не было ли госизменой голосования 236 нардепов за "Харьковские соглашения"

Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, было ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова

Прямая речь Данилова: "В 2008 году СНБО было принято решение... в течение 2 месяцев Кабинет министров должен был предложить законопроект, который регулировал вопрос выхода Черноморского флота РФ в 2017 году.

К сожалению, этот законопроект не был с неизвестным нам причинам, разработан и мы считаем, что это был первый кирпич, который дальше начал разрушать всю систему нашей безопасности и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые Харьковские соглашения, которые в беспрецедентно короткий промежуток времени (через 4 дня после подписания их в Харькове) были ратифицированы депутатами Верховной Рады.

Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу и если СБУ будет считать необходимым, она должна возбудить (производства - ред ..) по 111 статье УК "Государственная измена" к этим лицам.

Это голосование проходило 27 апреля 2010. Депутаты, которые были - 6 сессия 6 созыва".

Детали: Позже отвечая на уточняющий вопрос Данилов сказал, что депутатов буду вызывать в СБУ для объяснений.

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