Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Данілов розкрив деталі про Центр протидії дезінформації

Четвер, 11 березня 2021, 17:25

Центр протидії дезінформації, анонсований президентом Володимиром Зеленським, запрацює з 16 березня.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова

Пряма мова: "Рішенням РНБО центр був створений. Він починає працювати із наступного вівторка. Сам центр буде знаходитися в ситуаційному центрі апарату РНБО, який знаходиться на вулиці Банковій.

З вівторка цей ситуаційний центр починає працювати.

В апараті РНБО ми уже на протязі року проводимо таку роботу, ми займаємося цими питаннями. Зараз буде максимальна активізація і ми будемо в щоденному режимі 24 на 7 цей центр буде працювати.

До центру будуть залучені представники нашої розвідспільноти, відповідні міністерства і відомства і ми зможемо надати відсіч тій дезінформації, яка є на території України з боку Російської Федерації".

Деталі: За його словами, центр необхідний, тому що інформаційна війна з РФ перейшла в активну фазу. Зокрема, за останні 3 місяці змінилася тенденція заходу інформації з РФ і набирає обертів. 

Данілов додав, що Україна має дати відповідь. 

Секретар РНБО зазначив, що центр не буде закритою інституцією і суспільство будуть інформувати про певні події.

Також він повідомив, що центр буде мати окремого керівника, якого призначить президент своїм указом.

Наразі там працюватимуть співробітники апарату РНБО, які займаються питаннями протидії дезінформації.

Що було раніше: 9 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні найближчим часом запрацює центр протидії дезінформації.

Передісторія: 

  • У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Там він заявив, що безпекові механізми Ради Безпеки ООН потребують удосконалення, щоб її члени (Росія) не зловживали правом вето, одночасно порушуючи суверенітет України. 
  • Під час виступу Зеленський також запропонував створити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Альона Мазуренко, УП
Теми: РНБОдезінформаціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Найбільший прапор України знову приспускають

відеоСудді КСУ масово писали заяви про самовідвід перед голосуванням щодо антикорреформи – "Схеми"

Новини 11 березня: рішення РНБО, обшуки у пов’язаній з Медведчуком мережі АЗС

РНБО ухвалила проєкт стратегії повернення Криму

В Україні розгорнуть американську систему передбачення погоди і стихійних явищ

Кого перевірить СБУ через "Харківські угоди": повний перелік

Усі новини...
РНБО
РНБО продовжила на 3 роки санкції щодо 2 російських банків
Держгеонадр прозвітує, кому та як видавалися ліцензії на українські надра – РНБО
Донецькоблгаз можуть повернути до державної сфери управління - РНБО
Останні новини
23:55
Ліга Європи: "Шахтар" розгромлений в Римі
23:39
Найбільший прапор України знову приспускають
23:15
відеоСудді КСУ масово писали заяви про самовідвід перед голосуванням щодо антикорреформи – "Схеми"
22:42
В ЄС погодили нові санкції проти росіян за порушення прав людини - ЗМІ
22:20
На Донбасі поранили українського військового
22:06
Новини економіки: "Мотор Січ" повернуть державі, обшуки у мережі АЗС Медведчука
21:50
Ліга Європи: "Динамо" без шансів програє "Вільярреалу" у першому матчі 1/8 фіналу
21:47
Сербія в травні почне виробництво "Спутника V"
21:38
В "Укртрансгазі" пояснили, чому уклали мирову з "шахрайськими" фірмами
21:25
Новини 11 березня: рішення РНБО, обшуки у пов’язаній з Медведчуком мережі АЗС
Усі новини...