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Данілов розкрив деталі про Центр протидії дезінформації

Четвер, 11 березня 2021, 16:25
Данілов розкрив деталі про Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації, анонсований президентом Володимиром Зеленським, запрацює з 16 березня.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова

Пряма мова: "Рішенням РНБО центр був створений. Він починає працювати із наступного вівторка. Сам центр буде знаходитися в ситуаційному центрі апарату РНБО, який знаходиться на вулиці Банковій.

З вівторка цей ситуаційний центр починає працювати.

В апараті РНБО ми уже на протязі року проводимо таку роботу, ми займаємося цими питаннями. Зараз буде максимальна активізація і ми будемо в щоденному режимі 24 на 7 цей центр буде працювати.

До центру будуть залучені представники нашої розвідспільноти, відповідні міністерства і відомства і ми зможемо надати відсіч тій дезінформації, яка є на території України з боку Російської Федерації".

Деталі: За його словами, центр необхідний, тому що інформаційна війна з РФ перейшла в активну фазу. Зокрема, за останні 3 місяці змінилася тенденція заходу інформації з РФ і набирає обертів. 

Данілов додав, що Україна має дати відповідь. 

Секретар РНБО зазначив, що центр не буде закритою інституцією і суспільство будуть інформувати про певні події.

Також він повідомив, що центр буде мати окремого керівника, якого призначить президент своїм указом.

Наразі там працюватимуть співробітники апарату РНБО, які займаються питаннями протидії дезінформації.

Що було раніше: 9 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні найближчим часом запрацює центр протидії дезінформації.

Передісторія: 

  • У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Там він заявив, що безпекові механізми Ради Безпеки ООН потребують удосконалення, щоб її члени (Росія) не зловживали правом вето, одночасно порушуючи суверенітет України. 
  • Під час виступу Зеленський також запропонував створити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОдезінформаціяРосія
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