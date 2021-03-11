Данилов раскрыл детали о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, заработает с 16 марта.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова

Прямая речь: "Решением СНБО центр был создан. Он начинает работать со следующего вторника. Сам центр будет находиться в ситуационном центре аппарата СНБО, который находится на улице Банковой.

Со вторника этот ситуационный центр начинает работать.

В аппарате СНБО мы уже в течение года проводим такую ​​работу, мы занимаемся этими вопросами. Сейчас будет максимальная активизация и в ежедневном режиме 24 на 7 этот центр будет работать.

В центр будут привлечены представители нашего разведсообщества, соответствующие министерства и ведомства и мы сможем предоставить отпор той дезинформации, которая есть на территории Украины со стороны Российской Федерации".

Детали: По его словам, центр необходим, так как информационная война с РФ перешла в активную фазу. В частности, за последние 3 месяца изменилась тенденция захода информации с РФ и набирает обороты.

Данилов добавил, что Украина должна дать ответ.

Секретарь СНБО отметил, что центр не будет закрытым институтом и общество будут информировать об определенных событиях.

Также он сообщил, что центр будет иметь отдельного руководителя, которого назначит президент своим указом.

Сейчас там будут работать сотрудники аппарата СНБО, которые занимаются вопросами противодействия дезинформации.

Что было раньше: 9 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине в ближайшее время заработает центр противодействия дезинформации.

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