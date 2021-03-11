СНБО принял проект стратегии возвращения Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополь".

Источник: секретарь СНБОАлексей Данилов на брифинге, Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в Facebook

Детали: По его словам, работа над документом продолжалась более года с привлечением представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.

Кориневич отметил, что над документом работали президент Владимир Зеленский Офис президента, СНБО, МинВОТ, МИД, Крим_SOS, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Медийная инициатива за права человека, ZMINA.Центр прав человека, Меджлис и другие эксперты и организации.

Подробности стратегии не сообщаются, однако представитель президента в Крыму отметил, что "впереди много работы по реализации стратегии и деоккупации Крыма".

Прямая речь Данилова: "Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма...

Цепочка измены началась не в 2014-м году, а в 2010-м. Без поддержки народных депутатов, которые своим голосованием ратифицировали "Харьковские соглашения", фактически открыв дверь военному вторжению, не могли бы произойти попытка аннексии Крыма и временная оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

За подобные действия должна наступить не только политическая, а и уголовная ответственность".

Справка: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.

Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

Напомним: 11 марта стало известно, что Служба безопасности проверит, была государственной изменой ратификация 236 народными депутатами 27 апреля 2010 так называемых "Харьковских соглашений".

УП обнародовала полный перечень этих депутатов, среди которых есть действующие нардепы и политики.

В феврале 2020 года в представительстве президента в Крыму обещали за год разработать стратегию деоккупации полуострова.