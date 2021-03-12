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США не будут поставлять ЕС вакцину AstraZeneca – Reuters

Пятница, 12 марта 2021, 00:45

США сообщили Европейскому Союзу, что поставок вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в ближайшее время ожидать не стоит.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника

Детали: Высокопоставленный дипломат ЕС рассказал, что Европейская комиссия уже сообщила странам-членам Союза, что ожидать поставок от США не стоит.

В AstraZeneca от комментариев отказались.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США публично и в частном порядке дали понять, что в первую очередь сосредоточится на обеспечены вакциной американцев. В то же время вакцина от AstraZeneca еще даже не одобрена в США. До сих пор неизвестно, каким образом правительство планирует ограничить поставки препарата в ЕС.

Ранее в компании заявили, что сократят поставки вакцины во втором квартале как минимум наполовину до менее чем 90 млн доз.

Вакцина AstraZeneca производится в США на заводе недалеко от Балтимора.

Что предшествовало: В конце февраля сообщалось, что AstraZeneca может поставить в Европейский Союз наполовину меньше законтрактованного количества вакцин против COVID-19.

Напомним: 

  • ЕС договорился с производителем вакцин против коронавируса BioNTech-Pfizer о поставках еще 4 млн доз.
  • В конце февраля сообщалось, что Pfizer до сих пор не поставила в ЕС около 10 млн доз вакцин - они должны были поступить в декабре. Компания обязалась предоставить эти дозы до конца марта.

Украинская правда
Темы: вакцинацияСШАЕС


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