Глава словацкого МЗ ушел в отставку из-за российской вакцины
Пятница, 12 марта 2021, 01:08
Словацкий министр здравоохранения Марек Крайчи решил подать в отставку на фоне политического кризиса в стране из-за закупки российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".
Источник: Hromadske со ссылкой на издание Aktuality
Прямая речь Крайчи: "Две партии коалиции требовали моей отставки для того, чтобы они остались в коалиции. В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить... Я не приклеен к своему месту".
Предыстория:
- Сейчас в Словакии продолжается политический кризис, после того, как две партии - SaS и "За народ" - заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки 2 млн доз российской вакцины "Спутник V", которая еще не получила разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Однако, Крайчи дал экстренное разрешение на российскую вакцину.
- В частности руководительница партии "За народ" Вероника Ремишова открыто требовала отставки министра здравоохранения Крайчи и неоднократно обвиняла премьера Игоря Матовича в плохом управлении в ситуации с пандемией.
- Если партии SaS и "За народ" выйдут из коалиции, правительство Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, и это вероятно приведет к досрочным выборам.
- Сообщалось, что решение о закупке российской вакцины Матович принял тайно, не поставив в известность ни партнеров по коалиции, ни президента страны.