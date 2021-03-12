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Глава словацкого МЗ ушел в отставку из-за российской вакцины

Пятница, 12 марта 2021, 02:08

Словацкий министр здравоохранения Марек Крайчи решил подать в отставку на фоне политического кризиса в стране из-за закупки российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Источник: Hromadske со ссылкой на издание Aktuality

Прямая речь Крайчи: "Две партии коалиции требовали моей отставки для того, чтобы они остались в коалиции. В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить... Я не приклеен к своему месту".

Предыстория:

  • Сейчас в Словакии продолжается политический кризис, после того, как две партии - SaS и "За народ" - заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки 2 млн доз российской вакцины "Спутник V", которая еще не получила разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Однако, Крайчи дал экстренное разрешение на российскую вакцину.
  • В частности руководительница партии "За народ" Вероника Ремишова открыто требовала отставки министра здравоохранения Крайчи и неоднократно обвиняла премьера Игоря Матовича в плохом управлении в ситуации с пандемией.
  • Если партии SaS и "За народ" выйдут из коалиции, правительство Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, и это вероятно приведет к досрочным выборам.
  • Сообщалось, что решение о закупке российской вакцины Матович принял тайно, не поставив в известность ни партнеров по коалиции, ни президента страны.

Темы: СловакиякоронавирусСпутник V


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