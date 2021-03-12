Глава словацкого МЗ ушел в отставку из-за российской вакцины

Словацкий министр здравоохранения Марек Крайчи решил подать в отставку на фоне политического кризиса в стране из-за закупки российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Источник: Hromadske со ссылкой на издание Aktuality

Прямая речь Крайчи: "Две партии коалиции требовали моей отставки для того, чтобы они остались в коалиции. В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить... Я не приклеен к своему месту".

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