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Судді КС призначили помічницями дружин та родичів своїх колег – "Схеми"

П'ятниця, 12 березня 2021, 09:56
Судді КС призначили помічницями дружин та родичів своїх колег – Схеми

Судді Конституційного суду поза конкурсом призначили своїми помічниками та науковими консультантами дружин та родичів своїх колег. 

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Зокрема, у судді Олександра Литвинова з грудня 2018-го року помічницею працює Юлія Касмініна. Це – донька чинного судді КСУ Олександра Касмініна. Торік, за інформацією КС, вона заробила до 400 тисяч заробітної плати.

У коментарі журналістам її батько, суддя КСУ, зазначив, що його донька стала помічницею судді Литвинова "відповідно до закону про Конституційний суд".

У самого судді Касмініна помічницею працює Ольга Шаптала – невістка ексголови Конституційного суду України Наталії Шаптали. Зараз Ольга Шаптала перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

У судді Віктора Кривенка помічницею працює Тамара Федоренко – дружина колишнього судді Конституційного суду Михайла Гультая.

Журналісти звернулись до всіх вищезгаданих суддів за коментарями.

Суддя Литвинов у відповідь на запитання про те, за яким принципом була призначена його помічниця, зазначив, що "на даний час утримається від будь-яких коментарів та відповідей".

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Нагадаємо: 

  • Одразу 13 із 15 суддів Конституційного суду, серед яких голова КСУ Олександр Тупицький та доповідач Ігор Сліденко, перед голосуванням за визнання неконституційною частини антикорупційного законодавства писали заяви про самовідвід.

"Українська правда" в Threads

Теми: судКонституціяКС
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