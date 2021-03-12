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Судді КС призначили помічницями дружин та родичів своїх колег – "Схеми"

П'ятниця, 12 березня 2021, 10:56

Судді Конституційного суду поза конкурсом призначили своїми помічниками та науковими консультантами дружин та родичів своїх колег. 

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Зокрема, у судді Олександра Литвинова з грудня 2018-го року помічницею працює Юлія Касмініна. Це – донька чинного судді КСУ Олександра Касмініна. Торік, за інформацією КС, вона заробила до 400 тисяч заробітної плати.

У коментарі журналістам її батько, суддя КСУ, зазначив, що його донька стала помічницею судді Литвинова "відповідно до закону про Конституційний суд".

У самого судді Касмініна помічницею працює Ольга Шаптала – невістка ексголови Конституційного суду України Наталії Шаптали. Зараз Ольга Шаптала перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

У судді Віктора Кривенка помічницею працює Тамара Федоренко – дружина колишнього судді Конституційного суду Михайла Гультая.

Журналісти звернулись до всіх вищезгаданих суддів за коментарями.

Суддя Литвинов у відповідь на запитання про те, за яким принципом була призначена його помічниця, зазначив, що "на даний час утримається від будь-яких коментарів та відповідей".

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Нагадаємо: 

  • Одразу 13 із 15 суддів Конституційного суду, серед яких голова КСУ Олександр Тупицький та доповідач Ігор Сліденко, перед голосуванням за визнання неконституційною частини антикорупційного законодавства писали заяви про самовідвід.

Теми: судКонституціяКС


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