Судді КС призначили помічницями дружин та родичів своїх колег – "Схеми"

Судді Конституційного суду поза конкурсом призначили своїми помічниками та науковими консультантами дружин та родичів своїх колег.

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Зокрема, у судді Олександра Литвинова з грудня 2018-го року помічницею працює Юлія Касмініна. Це – донька чинного судді КСУ Олександра Касмініна. Торік, за інформацією КС, вона заробила до 400 тисяч заробітної плати.

У коментарі журналістам її батько, суддя КСУ, зазначив, що його донька стала помічницею судді Литвинова "відповідно до закону про Конституційний суд".

У самого судді Касмініна помічницею працює Ольга Шаптала – невістка ексголови Конституційного суду України Наталії Шаптали. Зараз Ольга Шаптала перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

У судді Віктора Кривенка помічницею працює Тамара Федоренко – дружина колишнього судді Конституційного суду Михайла Гультая.

Журналісти звернулись до всіх вищезгаданих суддів за коментарями.

Суддя Литвинов у відповідь на запитання про те, за яким принципом була призначена його помічниця, зазначив, що "на даний час утримається від будь-яких коментарів та відповідей".

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