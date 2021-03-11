Судді КСУ масово писали заяви про самовідвід перед голосуванням щодо антикорреформи – "Схеми"

Одразу 13 із 15 суддів Конституційного суду, серед яких голова КСУ Олександр Тупицький та доповідач Ігор Сліденко, перед голосуванням за визнання неконституційною частини антикорупційного законодавства писали заяви про самовідвід.

Джерело: "Схеми" у розслідуванні "КСУ: Хроніки свавілля"

Деталі: Журналісти зазначають, що заяви судді писали, бо мали сумнів щодо власної неупередженості та об’єктивності через ймовірний конфлікт інтересів. Але самі ж проголосували за відмову у задоволенні цих заяв.

У цих заявах судді пояснювали, що можуть мати конфлікт інтересів через те, що перебувають у полі зору НАЗК або НАБУ і підкреслювали, що "окремі положення цього законодавства є предметом конституційного контролю у вказаній справі".

Такі заяви, як встановили журналісти, на розгляд Великої палати КСУ направили голова КСУ Олександр Тупицький, суддя – доповідач Ігор Сліденко, а також судді Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Олександр Касмінін, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак, Олександр Литвинов, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Сергій Сас та Петро Філюк.

Крім того, у справі щодо скасування частини антикорупційної реформи, як виявили "Схеми", також не була дотримана одна з формальних процедур. Зокрема, КСУ ухвалив рішення, не дочекавшись відповідей з експертними висновками від усіх наукових закладів, до яких звернувся.

Як з’ясувалося, суддя-доповідач Ігор Сліденко, відповідно до закону, надіслав листи, в тому числі до чотирьох наукових установ – серед яких Національний університет "Києво-Могилянська академія", але відповіді звідти не отримав. В університеті на запит журналістів заперечили, що отримували звернення від Конституційного суду в цій справі.

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