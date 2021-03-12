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Судьи КС назначили помощницами жен и родственников своих коллег – "Схемы"

Пятница, 12 марта 2021, 09:56
Судьи КС назначили помощницами жен и родственников своих коллег – Схемы

Судьи Конституционного суда вне конкурса назначили своими помощниками и научными консультантами жен и родственников своих коллег.

Источник: расследование "Схем"

Детали: В частности, у судьи Александра Литвинова с декабря 2018 года помощницей работает Юлия Касминина. Это - дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина. В прошлом году, по информации КС, она заработала около 400 тысяч грн заработной платы.

В комментарии журналистам ее отец, судья КСУ, отметил, что его дочь стала помощницей судьи Литвинова "в соответствии с законом о Конституционном суде".

У самого судьи Касминина помощницей работает Ольга Шаптала - невестка экс-главы Конституционного суда Украины Натальи Шапталы. Сейчас Ольга Шаптала находится в отпуске по уходу за ребенком.

У судьи Виктора Кривенко помощницей работает Тамара Федоренко - жена бывшего судьи Конституционного суда Михаила Гультая.

Журналисты обратились ко всем вышеупомянутых суддям за комментариями.

Судья Литвинов в ответ на вопрос о том, по какому принципу была назначена его помощница, отметил, что "в настоящее время воздержится от каких-либо комментариев и ответов".

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Напомним: 

  • Сразу 13 из 15 судей Конституционного суда, среди которых председатель КСУ Александр Тупицкий и докладчик Игорь Слиденко, перед голосованием за признание неконституционным части антикоррупционного законодательства писали заявления о самоотводе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судКонституцияКС
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