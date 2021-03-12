"Буковель" закрили на карантин, поліція встановлює блокпости
На Прикарпатті з 00:00 13 березня закривають роботу ТК "Буковель", таке рішення ввечері ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС на своєму позачерговому засіданні.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА
Дослівно: "За рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, яке вона ухвалила ввечері на позачерговому засіданні, з 24 години ТК "Буковель" закривають".
Деталі: Зазначається, що причина закриття роботи "Буковелю" - карантинні обмеження, які запровадили через високу захворюваність на коронавірусну інфекцію.
Наразі в Поляницькій громаді, на території якої діє "Буковель", працює поліція.
В Івано-Франківській ОДА додали, що від завтра у Поляницькій громаді правоохоронці розгорнуть карантинні блокпости. Наразі в області діють таких 14 постів.
Передісторія:
- У січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID в Івано-Франківській області.
- 2 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах.
- У вівторок 9 березня мер міста повідомив, що в Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає.