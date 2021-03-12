Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Буковель" закрили на карантин, поліція встановлює блокпости

П'ятниця, 12 березня 2021, 22:38

На Прикарпатті з 00:00 13 березня закривають роботу ТК "Буковель", таке рішення ввечері ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС на своєму позачерговому засіданні.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА

Дослівно: "За рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, яке вона ухвалила ввечері на позачерговому засіданні, з 24 години ТК "Буковель" закривають".

Деталі: Зазначається, що причина закриття роботи "Буковелю" - карантинні обмеження, які запровадили через високу захворюваність на коронавірусну інфекцію.

Наразі в Поляницькій громаді, на території якої діє "Буковель", працює поліція.

В Івано-Франківській ОДА додали, що від завтра у Поляницькій громаді правоохоронці розгорнуть карантинні блокпости. Наразі в області діють таких 14 постів.

Передісторія:

  • У січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID в Івано-Франківській області.
  • 2 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах
  • У вівторок 9 березня мер міста повідомив, що в Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає

Теми: Івано-Франківська областькарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Буковель" закрили на карантин, поліція встановлює блокпости

Новини 12 березня: вілла для сина Ахметова, родичі-помічники суддів КС

Зеленський підтримав санкції США проти Коломойського

фотоАрахамія припаркувався на "зебрі" біля Офісу президента і отримав штраф

відео"Обіцяного три роки ждуть": Зеленський каже, що почав виконувати передвиборчі обіцянки

Степанов: Львівщина впевнено рухається до показників "червоної зони"  

Усі новини...
Івано-Франківська область
На Прикарпатті зайняті вже 84% ліжок із доступом до кисню – МОЗ
Критична ситуація з COVID в Івано-Франківську, мер просить ще місця для хворих
УЗ здійснить 5 спецрейсів із "закритих" на карантин Франківщини та Буковини
Останні новини
01:56
Російський снайпер застрелив українського військового
01:07
ВООЗ дозволила застосування вакцини Johnson & Johnson
00:30
Україна четверта в Європі за кількістю нових випадків COVID
23:54
Міннеаполіс виплатить родині Флойда рекордні $27 мільйонів
23:19
Литвин звинуватив Данілова у втручанні в виборчий процес університету Шевченка
22:57
В МЗС відреагували на розмову угорського єврокомісара з угорцями Закарпаття
22:38
"Буковель" закрили на карантин, поліція встановлює блокпости
22:10
Новини економіки: Китай відреагував на рішення РНБО щодо "Мотор Січі", ринкові ціни на газ
21:57
Низка країн висловили підтримку ініціативі України про "Кримську платформу"
21:43
Новини 12 березня: вілла для сина Ахметова, родичі-помічники суддів КС
Усі новини...