"Буковель" закрили на карантин, поліція встановлює блокпости

На Прикарпатті з 00:00 13 березня закривають роботу ТК "Буковель", таке рішення ввечері ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС на своєму позачерговому засіданні.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА

Дослівно: "За рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, яке вона ухвалила ввечері на позачерговому засіданні, з 24 години ТК "Буковель" закривають".

Деталі: Зазначається, що причина закриття роботи "Буковелю" - карантинні обмеження, які запровадили через високу захворюваність на коронавірусну інфекцію.

Наразі в Поляницькій громаді, на території якої діє "Буковель", працює поліція.

В Івано-Франківській ОДА додали, що від завтра у Поляницькій громаді правоохоронці розгорнуть карантинні блокпости. Наразі в області діють таких 14 постів.

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