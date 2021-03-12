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"Буковель" закрили на карантин, поліція встановлює блокпости

П'ятниця, 12 березня 2021, 21:38
Буковель закрили на карантин, поліція встановлює блокпости

На Прикарпатті з 00:00 13 березня закривають роботу ТК "Буковель", таке рішення ввечері ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС на своєму позачерговому засіданні.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА

Дослівно: "За рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, яке вона ухвалила ввечері на позачерговому засіданні, з 24 години ТК "Буковель" закривають".

Деталі: Зазначається, що причина закриття роботи "Буковелю" - карантинні обмеження, які запровадили через високу захворюваність на коронавірусну інфекцію.

Наразі в Поляницькій громаді, на території якої діє "Буковель", працює поліція.

В Івано-Франківській ОДА додали, що від завтра у Поляницькій громаді правоохоронці розгорнуть карантинні блокпости. Наразі в області діють таких 14 постів.

Передісторія:

  • У січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID в Івано-Франківській області.
  • 2 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах
  • У вівторок 9 березня мер міста повідомив, що в Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областькарантин
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