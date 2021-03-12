"Буковель" закрыли на карантин, полиция устанавливает блокпосты

На Прикарпатье с 24 часов закрывают работу ТК "Буковель", такое решение вечером приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС на своем внеочередном заседании.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА

Дословно: "По решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, которое она приняла вечером на внеочередном заседании, с 24 часов ТК "Буковель" закрывают".

Детали: Отмечается, что причина закрытия работы "Буковеля" - карантинные ограничения, ввели из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Сейчас в Поляницкой общине, на территории которого действует "Буковель", работает полиция.

В Ивано-Франковской ОГА добавили, что завтра в Поляницкой общине правоохранители развернут карантинные блокпосты. Сейчас в области действуют таких 14 постов.

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