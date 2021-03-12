"Буковель" закрыли на карантин, полиция устанавливает блокпосты
На Прикарпатье с 24 часов закрывают работу ТК "Буковель", такое решение вечером приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС на своем внеочередном заседании.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА
Дословно: "По решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, которое она приняла вечером на внеочередном заседании, с 24 часов ТК "Буковель" закрывают".
Детали: Отмечается, что причина закрытия работы "Буковеля" - карантинные ограничения, ввели из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Сейчас в Поляницкой общине, на территории которого действует "Буковель", работает полиция.
В Ивано-Франковской ОГА добавили, что завтра в Поляницкой общине правоохранители развернут карантинные блокпосты. Сейчас в области действуют таких 14 постов.
Предыстория:
- В январе 2021 года на Прикарпатье, несмотря на общее усиление карантина в Украине, работали горнолыжные курорты. В Офисе президента впоследствии заявили, что это способствовало вспышке COVID в Ивано-Франковской области.
- 2 марта сообщалось, что в Ивано-Франковской области переполнены больницы, которые принимают больных коронавирусом, пациенты лежат в коридорах.
- Во вторник, 9 марта мер сообщил, что в Ивано-Франковске ситуация с темпами распространения болезни COVID-19 критическая, заболеваемость и смертность достигли максимума с начала пандемии, а мест в больницах уже нет.