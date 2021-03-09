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Критична ситуація з COVID в Івано-Франківську, мер просить ще місця для хворих

Вівторок, 9 березня 2021, 11:39
Критична ситуація з COVID в Івано-Франківську, мер просить ще місця для хворих

В Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає.  

Джерело: міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook

Пряма мова: "Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. 

Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали.

Лише обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. Тож будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих на ковід". 

Передісторія: 

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-ФранківськІвано-Франківська областькоронавірусCovid-2019медицина
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