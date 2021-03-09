Критична ситуація з COVID в Івано-Франківську, мер просить ще місця для хворих
В Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає.
Джерело: міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook
Пряма мова: "Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів.
Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали.
Лише обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. Тож будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих на ковід".
Передісторія:
- У листопаді 2020 року міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків спершу противився карантину вихідного дня, але потім таки запровадив його.
- У січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID в Івано-Франківській області.
- Із 22 до 28 лютого Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджувала на території регіону карантин "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.
- 2 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах.