Критична ситуація з COVID в Івано-Франківську, мер просить ще місця для хворих

В Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає.

Джерело: міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook

Пряма мова: "Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів.

Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали.

Лише обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. Тож будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих на ковід".

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