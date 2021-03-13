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У "Слузі народу" пояснили, чому Разумков не увійшов до політради партії

Субота, 13 березня 2021, 17:31
Фото: Андрій Гудзенко, LIGA.net

Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що глава Верховної Ради Дмитро Разумков не увійшов до складу політичної ради політсили у зв'язку з особистою зайнятістю на посаді спікера парламенту.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова Корнієнка: "Не думаю, що у нього є багато можливостей приділяти увагу партійній роботі. До того ж, він сам неодноразово заявляв, що хотів би зосередитися на роботі над парламентською реформою".

Деталі: Водночас, за словами лідера фракції і глави політради партії "Слуга народу" Давида Арахамії, бажано, щоб такі посадові особи, як президент, прем'єр-міністр і спікер парламенту залишалися аполітичними.

Однак він наголосив, що робота в політраді "не потребуватиме багато часу", тому він вважає, що у міністрів, які увійшли до її складу, "не буде проблем із цим".

Нагадаємо: 13 березня з'їзд партії "Слуга народу" підтримав створення в структурі партії політичної ради і затвердив нову редакцію статуту.

У лютому голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що підтримав введення санкцій засіданні РНБО під які потрапили нардеп "ОПЗЖ" Віктор Медведчук разом з дружиною Оксаною Марченко. Водночас він утримався при голосуванні за введення санкцій проти телеканалів "112", NewsOne та Zik.

Теми: Разумков ДмитроСлуга народу


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