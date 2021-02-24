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Разумков підтвердив, що голосував "із зауваженнями" за санкції проти Медведчука на РНБО

Середа, 24 лютого 2021, 16:21
Разумков підтвердив, що голосував із зауваженнями за санкції проти Медведчука на РНБО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що підтримав введення санкцій на останньому засіданні РНБО під які потрапив нардеп "ОПЗЖ" Віктор Медведчук і його дружина.

Джерело: Разумков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Разумкова про те, що голосував за санкції на РНБО: "Так, дійсно, це було так. Чому? Тому що це рішення стосувалося, як громадян України, так і громадян Російської Федерації".

Деталі: Глава ВР також згадав, що утримався при голосуванні за введення санкцій проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik". Тоді він пояснив, що не підтримав санкцій, оскільки вважає, що якщо вони підтримують тероризм, то повинні постати перед судом.

За його словами, в Україні потрібно поміняти закон про санкції, "щоб ні у кого не було різночитань, і щоб такі повноваження були в повному обсязі у РНБО".

Він вважає, що якщо йти шляхом санкцій, то паралельно треба йти судовим шляхом, або внести зміни в закон про санкції.

Разумков додав, що під час засідання Верховної Ради в серпні 2014 року, коли розглядався закон про санкції, чітко звучало формулювання, що на громадян України санкції не поширюються.

Нагадаємо: 

  • 19 лютого РНБО включила в санкційний список 8 осіб і 19 компаній, зокрема нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко та її подругу Наталю Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа Тараса Козака.
  • Загалом санкції запроваджено на 3 роки до 3 громадян України та 5 громадян Російської Федерації.
  • Санкції проти дружини Медведчука Оксани Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків ОРДЛО.
  • Під санкції РНБО, погоджені Володимиром Зеленським, серед інших потрапила мережа спортивних товарів "Спортмастер", велика російська фармацевтична компанія та енергетичні підприємства.

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Теми: РНБОРазумков ДмитроМедведчуксанкціїВерховна Рада
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