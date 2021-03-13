В "Слуге народа" объяснили, почему Разумков не вошел в политсовет партии
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Дмитрий Разумков не вошел в состав политического совета политической силы в связи с личной занятостью на должности спикера Верховной Рады.
Источник: Интерфакс-Украина
Прямая речь Корниенко: "Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой".
Детали: В то же время, по словам лидера фракции и главы политсовета партии "Слуга народа" Давида Арахамии, желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента оставались аполитичными.
Однако он подчеркнул, что работа в политсовете "не потребует много времени", поэтому он считает, что у министров, которые вошли в ее состав, "не будет проблем с этим".
Напомним:
- 13 марта съезд партии "Слуга народа" поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.
- В феврале председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что поддержал введение санкций на заседании СНБО, под которые попали нардеп "ОПЗЖ" Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко. В то же время он воздержался при голосовании за введение санкций против телеканалов "112", NewsOne и Zik.