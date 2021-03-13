В "Слуге народа" объяснили, почему Разумков не вошел в политсовет партии

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Дмитрий Разумков не вошел в состав политического совета политической силы в связи с личной занятостью на должности спикера Верховной Рады.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Корниенко: "Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой".

Детали: В то же время, по словам лидера фракции и главы политсовета партии "Слуга народа" Давида Арахамии, желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента оставались аполитичными.

Однако он подчеркнул, что работа в политсовете "не потребует много времени", поэтому он считает, что у министров, которые вошли в ее состав, "не будет проблем с этим".

Напомним: