Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В "Слуге народа" объяснили, почему Разумков не вошел в политсовет партии

Суббота, 13 марта 2021, 17:31
Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Дмитрий Разумков не вошел в состав политического совета политической силы в связи с личной занятостью на должности спикера Верховной Рады.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Корниенко: "Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой".

Детали: В то же время, по словам лидера фракции и главы политсовета партии "Слуга народа" Давида Арахамии, желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента оставались аполитичными.

Однако он подчеркнул, что работа в политсовете "не потребует много времени", поэтому он считает, что у министров, которые вошли в ее состав, "не будет проблем с этим".

Напомним:

  • 13 марта съезд партии "Слуга народа" поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.
  • В феврале председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что поддержал введение санкций на заседании СНБО, под которые попали нардеп "ОПЗЖ" Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко. В то же время он воздержался при голосовании за введение санкций против телеканалов "112", NewsOne и Zik.

Темы: Разумков ДмитрийСлуга народа


powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" объяснили, почему Разумков не вошел в политсовет партии

Лукашенко отреагировал на фильм о его богатствах

таблицяКоронавирус: Минздрав обновил данные по "красным" и "оранжевым" регионам

Партия будет просить Зеленского идти на второй срок

Дубинский вошел в новый руководящий орган "слуг"

Пять стран ЕС пожаловались на несправедливое распределение вакцин

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков говорит, что в Раде нет голосов на отставку Шмыгаля и Степанова
Разумков показал, как работает новая кнопка - враг кнопкодава
Разумков о решении суда по Стерненко: Можно обжаловать и есть ЕСПЧ
Последние новости
18:39
США пересекли отметку в 100 млн прививок от коронавируса
18:36
S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом: но есть риски
18:30
фото, відеоВ Москве силовики сорвали съезд муниципальных депутатов, 200 человек задержали
17:56
В Дании женщину отправили в тюрьму за призывы к насилию на акции коронаскептиков
17:31
В "Слуге народа" объяснили, почему Разумков не вошел в политсовет партии
17:17
В Германии эксперты предостерегли от новых послаблений карантина
16:57
Лукашенко отреагировал на фильм о его богатствах
16:41
В Раде готовятся создать ВСК по "вагнеровцам" и Медведчуку
16:41
АРМА за прошлый год нашло управляющих для активов стоимостью почти в 2 миллиарда
16:32
таблицяКоронавирус: Минздрав обновил данные по "красным" и "оранжевым" регионам
Все новости...