"Буковель" закрили до кінця березня, туристам пропонують альтернативу

Роботу "Буковелі" призупинили з 13 по 27 березня, тому туристам, що оплатили відпочинок на гірськолижному курорті на цей період, запропонували скористатися заброньованими послугами після зняття обмежень.

Джерело: повідомлення на сторінці курорту у Facebook

Деталі: Регіональна комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука постановила з 13 до 27 березня визначити село Поляниця територією з обмеженим в'їздом.

Зокрема, у цей період буде обмежено в'їзд громадянам, що прямують до Поляниці (в тому числі до туристичного комплексу "Буковель") з розважальною, спортивною та іншою відпочинковою метою.

Дослівно: "Адміністрація ТК "Буковель" обіцяє докласти всіх зусиль, щоб забезпечити гостей можливостями для отримання придбаних на цей період послуг після 27 березня".

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