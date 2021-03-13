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"Буковель" закрили до кінця березня, туристам пропонують альтернативу

Субота, 13 березня 2021, 20:56

Роботу "Буковелі" призупинили з 13 по 27 березня, тому туристам, що оплатили відпочинок на гірськолижному курорті на цей період, запропонували скористатися заброньованими послугами після зняття обмежень.

Джерело: повідомлення на сторінці курорту у Facebook

Деталі: Регіональна комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука постановила з 13  до 27 березня визначити село Поляниця територією з обмеженим в'їздом.

Зокрема, у цей період буде обмежено в'їзд громадянам, що прямують до Поляниці (в тому числі до туристичного комплексу "Буковель") з розважальною, спортивною та іншою відпочинковою метою.

Дослівно: "Адміністрація ТК "Буковель" обіцяє докласти всіх зусиль, щоб забезпечити гостей можливостями для отримання придбаних на цей період послуг після 27 березня".

Нагадаємо:

  • Причина закриття "Буковелі" - карантинні обмеження, які запровадили через високу захворюваність на Covid-19.
  • У січні на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID в Івано-Франківській області
  • У вівторок 9 березня мер міста повідомив, що в Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областькоронавірустуризмКарпати


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