"Буковель" закрыли до конца марта, туристам предлагают альтернативу
Работу "Буковели" приостановили с 13 по 27 марта, поэтому туристам, оплатившим отдых на горнолыжном курорте на этот период, предложили воспользоваться забронированными услугами после снятия ограничений.
Источник: сообщение на странице курорта в Facebook
Детали: Региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством главы Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука постановила с 13 до 27 марта определить село Поляница территорией с ограниченным въездом.
В частности, в этот период будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в Поляницу (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой предполагающей отдых целью.
Дословно: "Администрация ТК "Буковель "обещает приложить все усилия, чтобы обеспечить гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27 марта".
Напомним:
- Причина закрытия комплекса "Буковель" - карантинные ограничения, введенные из-за высокой заболеваемости Covid-19.
- В январе 2021 года на Прикарпатье, несмотря на общее усиление карантина в Украине, работали горнолыжные курорты. В Офисе президента впоследствии заявили, что это способствовало вспышке COVID в Ивано-Франковской области.
- Во вторник, 9 марта, мэр сообщил, что в Ивано-Франковске ситуация с темпами распространения COVID-19 критическая, заболеваемость и смертность достигли максимума с начала пандемии, а мест в больницах уже нет.