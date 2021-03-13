"Буковель" закрыли до конца марта, туристам предлагают альтернативу

Работу "Буковели" приостановили с 13 по 27 марта, поэтому туристам, оплатившим отдых на горнолыжном курорте на этот период, предложили воспользоваться забронированными услугами после снятия ограничений.

Источник: сообщение на странице курорта в Facebook

Детали: Региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством главы Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука постановила с 13 до 27 марта определить село Поляница территорией с ограниченным въездом.

В частности, в этот период будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в Поляницу (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой предполагающей отдых целью.

Дословно: "Администрация ТК "Буковель "обещает приложить все усилия, чтобы обеспечить гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27 марта".

Напомним: