Вбивство 7-річної дівчинки: підозрюваний порізав собі вени

Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової в Херсонській області лежав із порізаними венами, коли поліцейські прийшли його затримувати.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Дослівно: "Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами.

Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки".

Деталі: Клименко зазначив, що в поліції одразу зрозуміли, що тіло дівчинки підкинув хтось із місцевих, оскільки закинуту недобудову перевіряли не один раз.

Слідчі та оперативники опитали всіх мешканців села, десятки людей пройшли через детектор брехні.

Дослівно: "І от після безупинних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю та ґвалтівника. Щоби його "взяти", потрібно було до дрібниць зібрати докази та отримати попередні висновки експертиз".

Що передувало: 14 березня 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової у Херсонській області взяли під варту.

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