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Убийство 7-летней девочки: подозреваемый порезал себе вены

Воскресенье, 14 марта 2021, 20:18
Убийство 7-летней девочки: подозреваемый порезал себе вены

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области лежал с порезанными венами, когда полицейские пришли его задерживать.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Дословно: "Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами.

Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки".

Детали: Клименко отметил, что в полиции сразу поняли, что тело девочки подбросил кто-то из местных, поскольку заброшенный недострой проверяли не один раз.

Следователи и оперативники опросили всех жителей села, десятки людей прошли через детектор лжи.

Дословно: "И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его "взять", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз".

Что предшествовало: 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.

Предыстория: 

  • 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
  • По факту убийства ребенка правоохранители открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
  • В полиции сообщили, что ребенка могли изнасиловать. 

Украинская правда

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Темы: Херсонская областьубийствополиция
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