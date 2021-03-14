Убийство 7-летней девочки: подозреваемый порезал себе вены
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области лежал с порезанными венами, когда полицейские пришли его задерживать.
Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко в Facebook
Дословно: "Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами.
Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки".
Детали: Клименко отметил, что в полиции сразу поняли, что тело девочки подбросил кто-то из местных, поскольку заброшенный недострой проверяли не один раз.
Следователи и оперативники опросили всех жителей села, десятки людей прошли через детектор лжи.
Дословно: "И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его "взять", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз".
Что предшествовало: 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.
Предыстория:
- 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
- По факту убийства ребенка правоохранители открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
- В полиции сообщили, что ребенка могли изнасиловать.