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Арестович розповів про мирний план для Донбасу від Франції та Німеччини

Понеділок, 15 березня 2021, 18:18
Арестович розповів про мирний план для Донбасу від Франції та Німеччини

Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович запевняє, що план Франції і Німеччини щодо врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на рівні Нормандського формату - не унікальний, а намагається прив’язати дії до календаря.

Джерело: Арестович в інтерв'ю телеканалу "Дім"

Пряма мова Арестович: "Цей план - це ні що інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в Нормандському і Мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку.

З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я. Вони не сильно відрізняються і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах Нормандського і Мінського форматів. Там нічого принципово нового немає, і тим більше немає перетину "червоних ліній".

Практично можна сказати, що це більш уточнений документ, який прив'язує дії календарно чітко".

Деталі: Він додав, що ці плани не показують широкій публіці в Україні, тому що сторони переговорів домовилися "щоб уникнути розмов-пересудів, інформаційного впливу, неправомірних чуток – не повідомляти те, про що перемовляються, до моменту, коли буде укладено угоду".

Арестович додав, що в переговорному процесі в України залишається план Спільних кроків по реалізації комплексу угод, які глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував в листопаді минулого року.

Нагадаємо: Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в рамках "нормандського формату" Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і зараз очікують реакції Росії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГДонбас
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