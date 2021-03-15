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Арестович рассказал о мирном плане для Донбасса от Франции и Германии

Понедельник, 15 марта 2021, 19:18

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович уверяет, что план Франции и Германии по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на уровне Нормандского формата – не уникальный по содержанию.

Источник: Арестович в інтерв’ю телеканалу "Дом"

Прямая речь Арестовича: "Этот план – это не что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в Нормандском и Минском форматах. Только это предложение уже французской и немецкой сторон, с небольшими правками с нашей стороны.

По инициативе Франции и Германии были представлены так называемые кластеры перемирие.  Они не сильно отличаются и является развитием всех тех договоренностей, которые были ранее достигнуты в пределах Нормандского и Минского форматов. Там ничего принципиально нового нет, и тем более нет пересечения "красных линий".

Практически можно сказать, что это более уточненный документ, который привязывает действия календарно четко".

Детали: Он добавил, что эти планы не представляют широкой публике в Украине, потому что стороны переговоров договорились "во избежание разговоров-пересудов, информационного влияния, неправомерных слухов – не сообщать то, о чём переговариваются, до момента, когда будет заключено соглашение".

Арестович добавил, что в переговорном процессе у Украины остается план Совместных шагов по реализации комплекса соглашений, которые глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил в ноябре прошлого года.

Напомним: Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что в рамках "нормандского формата" Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и сейчас ожидают реакции России.

Темы: ТКГДонбасс


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