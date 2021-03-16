Україна зажадала видалити з політичної групи ТКГ "експертку" з Донецька

Україна попросила видалити із зустрічі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі Майю Пирогову, яка засуджена за тероризм, але намагається представляти Донецьк, – зустріч призупинили.

Джерело: представник Донецька в ТКГ від України Сергій Гармаш (журналіст) у Facebook

Пряма мова Гармаша: "Робоча група ТКГ з політичних питань сьогодні працювала лише одну годину. Модератор групи від ОБСЄ посол Морель оголосив перерву на прохання української сторони.

Ніякого демаршу, просто Україна, в повній відповідності з Мінськими угодами, попросила ОБСЄ видалити з групи запрошену запрошеними з Донецька Російською стороною "експертку" Майю Пирогову.

Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена в розшук. Такі "учасники" делегітимізують переговори, чим, власне, позбавляють їх сенсу.

Оскільки посол Морель заявив, що це не в його компетенції, то ми попросили перерви, поки це питання не врегулює ТКГ, в компетенцію якої, за словами представника ОБСЄ, входять подібні проблеми.

Також актуальним залишається і участь запрошених запрошеними РФ з Луганська в окремому вікні, на що українська сторона не давала своєї згоди".

Деталі: Гармаш із жалем зазначив, що "ніби за дужками залишається сам факт участі в переговорах людей, які не представляють жодного із членів ТКГ, хоча в пункті 13 Мінського комплексу заходів, чітко написано, що робочі групи відображають склад ТКГ".

Він сподівається, що 17 березня Леонід Кравчук обговорить це на засіданні Тристоронньої контактній групі зі спецпредставником чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ послом Хайді Грау і представником Росії в ТКГ Борисом Гризловим.

Гармаш наголосив, що посол Морель обґрунтовує участь представників окупаційної влади у зустрічах "усталеною практикою" і тим, що сама Україна "мовчить" про це в рамках ТКГ.

За його словами, "Кравчук не мовчить, але, правда, і по столу черевиком не стукає – мабуть, саме це розглядається ОБСЄ як досить активна постановка питання, щоб реагувати на нього".

Гармаш додав, що "це вже новинка: якщо раніше на всі наші запитання "відмазкою" був Горбулін, який нібито ввів практику "не цікавитися статусом учасників переговорі ", то тепер батьком порушень Тристоронньої мінського формату і мінських документів оголошено ще й Кравчука".

Передісторія:

26 червня 2018 року Шевченківський райсуд Чернівців заочно засудив до 10 років ув'язнення співробітницю так званого "Міністерства інформації ДНР" Майю Пирогову. Вона в 2014 році вступила до лав т.зв. "ДНР", а з 2015 року очолювала "департамент державної інформаційної політики Міністерства інформації ДНР", але потім була звільнена.

У січні 2021 року Росія самостійно розширила свою делегацію в ТКГ "громадськими радниками" з ОРДЛО. Росіяни підключили до ТКГ донецьких колаборантів Майю Пирогову і Владислава Тепличка, а з Луганська – Оксану Дібас та Юрія Барбашева.

Журналіст Денис Казанський, залучений Україною до роботи ТКГ як представник Донбасу, називав Майю Пирогову "неврівноваженою алкоголічкою".

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