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Медведчук подав позов до Верховного суду через санкції

Вівторок, 16 березня 2021, 17:28
Медведчук подав позов до Верховного суду через санкції

До Касаційного адміністративного суду Верховного суду України надійшов позов від народного депутата "Опозиційної платформи - За життя" кума Путіна Віктора Медведчука про оскарження указу президента щодо санкцій проти нього.

Джерело: ВСУ у Facebook

Дослівно: "16 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується  указ президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", а саме п. 7 дод. 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача – громадянина України Віктора Медведчука".

Деталі: Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи –  № 9901/73/21.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Медведчуксанкції
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