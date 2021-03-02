Медведчук про санкції: Продукти та все інше купується за готівку

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявляє, що санкції не заважають йому користуватися його майном, а їжу він купує за готівку.

Джерело: інтерв’ю Медведчука BBC

Пряма мова: "Я поки що намагаюся зрозуміти, в чому суть санкцій і як їх можуть реалізувати. Мені складно це зрозуміти, хоча я доктор юридичних наук. Наприклад, як бути з санкцією, де йдеться про те, що мені заборонено розпоряджатися і використовувати мої активи, тобто нерухомістю і коштами на рахунках?

Зрозуміло, що мені подзвонили і сказали, що заблоковано мій рахунок в українському банку. Так само і моїй дружині. Зрозуміло, що я не можу розпоряджатися майном, тобто будинок, який є в моїй власності, я продати не можу. Автомобілі, які перебувають у моїй власності, - вони всі задекларовані - я продати не можу. Це я розумію.

Але як щодо того, що заборонено використовувати? Я не можу жити в своєму будинку? Я не можу їздити в машині, яка належить мені на праві особистої власності? Це маячня в плані конституційних прав і обов'язків (...).

Я веду відкритий спосіб життя, і, звичайно, продукти та все інше купується за готівку. Але хочу вам відкрити велику таємницю: якщо комусь захочеться перевірити, як я користувався своєю кредиткою, то побачить, що протягом кількох останніх років у мене немає жодного платежу. Я просто не платив кредиткою, у мене немає в цьому необхідності".

Деталі: Медведчук заявив, що має достатньо грошей, в тому числі готівки – усе це задекларовано і в новій декларації він зазначить "дуже великі доходи" за минулий рік.

На його думку, конфіскувати майно в нього може лише суд із притягненням до відповідальності – і він готовий йти до Верховного Суду, "але це місяці і роки часу".

Медведчук також сказав, що виїзд за межі України йому заборонити не можуть, а приналежність йому 5 літаків, що потрапили під санкції, заперечив.

Він запевнив: "Жодного мого (літака) немає. Є один, яким я користувався, на який є договір оренди, я його декларую і оплачував і в 2019, і в 2020 році. Я плачу гроші за свої перельоти… Щодо інших літаків я не знаю, але щодо літака, яким я користувався, з боку СБУ та РНБО стався повний "беспредел". Вони просто заблокували роботу компанії, яка є його власником. Ніякого відношення до мене і моєї сім'ї вона ніколи не мала і не має".

Медведчук готовий знайти інший літак, "щоб ви не сумнівалися".

Довідка: У декларації Медведчука вказано, що йому та Оксані Марченко належать п'ять будинків, 17 земельних ділянок. У його декларації вказані десятки наручних годинників, ювелірні цінності, раритетні стародруки, картини та 20 автомобілів.

Родина є кінцевим бенефіціаром 97 компаній зі штаб-квартирами в Україні, Росії, Болгарії, на Кіпрі та в інших юрисдикціях. За 2019 рік Медведчук та Марченко задекларували понад 300 млн гривень доходу та великі суми на рахунках у банках України та Білорусі.

Готівкою Віктор Медведчук задекларував 210 тисяч доларів, а Оксана Марченко - 1,8 млн євро.

Передісторія:

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.

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