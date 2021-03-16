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Медведчук подал иск в Верховный суд из-за санкций

Вторник, 16 марта 2021, 18:28

В Кассационный административный суд Верховного суда Украины поступил иск от народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" кума Путина Виктора Медведчука об обжаловании указа президента по санкциях против него.

Источник: ВСУ в Facebook

Дословно: "16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"", а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку".

Детали: Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/73/21.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Медведчуксанкции


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