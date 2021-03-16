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В "Слуге народа" назвали поведение Арестовича "свинством"

Вторник, 16 марта 2021, 22:47
В Слуге народа назвали поведение Арестовича свинством

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича недопустимо и назвала его "свинством".

Источник: Кравчук в эфире программы "Мокрик По Живому" на  hromadske

Прямая речь Кравчук: Я считаю, то, что сделал Арестович - это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который имел бы доносить информацию о ходе переговоров.

Я думаю, что нам - руководству фракции - стоит эту тему поднять и пригласить его на заседание фракции. Потому что к нему и раньше были вопросы. В определенной степени он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная (должность - ред.)".

Детали: Она отметила, что не взяла бы его работать спикером украинской делегации. По ее словам, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском.

Пока что это первая и единственная реакция властей на слова Арестовича.

Напомним: Арестович на просьбу написать пост в соцсети относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х*й".

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Темы: Слуга народаТКГвласть
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