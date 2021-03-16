Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В "Слуге народа" назвали поведение Арестовича "свинством"

Вторник, 16 марта 2021, 23:47

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича недопустимо и назвала его "свинством".

Источник: Кравчук в эфире программы "Мокрик По Живому" на  hromadske

Прямая речь Кравчук: Я считаю, то, что сделал Арестович - это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который имел бы доносить информацию о ходе переговоров.

Я думаю, что нам - руководству фракции - стоит эту тему поднять и пригласить его на заседание фракции. Потому что к нему и раньше были вопросы. В определенной степени он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная (должность - ред.)".

Детали: Она отметила, что не взяла бы его работать спикером украинской делегации. По ее словам, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском.

Пока что это первая и единственная реакция властей на слова Арестовича.

Напомним: Арестович на просьбу написать пост в соцсети относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х*й".

Темы: Слуга народаТКГвласть


powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" назвали поведение Арестовича "свинством"

Путин влиял на американские выборы, использовал Деркача и поддерживал Трампа – разведка США

Новости 16 марта: свежие политические рейтинги, представитель ТКГ в Facebook

обновлено от 17:35Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины

Вероятный побочный эффект от AstraZeneca чаще всего поражает молодых женщин - немецкие врачи

фотоНесколько украинских религиозных лидеров публично вакцинировались Covishield

Все новости...
Слуга народа
Дубинского выгнали из партии "Слуга народа"
Рада может на следующей неделе отменить переход на летнее время
Дубинского могут исключить из партии в ближайшее время – Корниенко
Последние новости
00:30
"Вызывает беспокойство": смертность весенней волны COVID-19 превысила осеннюю - НАН
23:55
Лига Чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" без проблем проходят в 1/4 финала
23:47
В "Слуге народа" назвали поведение Арестовича "свинством"
23:24
Британия хочет нарастить ядерное оружие из-за угроз со стороны России и Китая
22:51
У 361 украинца зафиксировали побочную реакцию после вакцинации – Степанов
22:25
Лукашенко создал комиссию, которая дает старт конституционной реформе
22:08
Новости экономики: россияне готовили кибератаку на украинские госорганы, Жмака могут уволить из "Укрзализныци"
21:48
Путин влиял на американские выборы, использовал Деркача и поддерживал Трампа – разведка США
21:32
В киевском метрополитене говорят, что строительство станций на Виноградарь продолжается
21:15
Новости 16 марта: свежие политические рейтинги, представитель ТКГ в Facebook
Все новости...