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Якщо ми зменшимо соціальні контакти, локдаун буде не потрібен – Шмигаль

Середа, 17 березня 2021, 12:37
Якщо ми зменшимо соціальні контакти, локдаун буде не потрібен – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивного карантину поки достатньо, та якщо червоний рівень епідемічної небезпеки пошириться на переважну більшість областей, то уряд посилить карантин – і буде локдаун. 

Джерело: Шмигаль на засіданні уряду 

Пряма мова: "Ситуація з коронавірусом є невтішною, дуже багато госпіталізацій та важких випадків. Нові штами вірусу швидко розповсюджуються, ведуть до більш важких наслідків, на жаль.

Наразі у нас продовжує працювати адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмеження. Я закликає місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення. Бачите збільшення хворих, бачите збільшення госпіталізацій – запроваджуйте додаткові обмеження…

Чи буде локдаун для всією країни? Це залежить тільки від нас з вами і від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти – то локдаун буде не потрібен. 

У той же час, якщо червоний рівень буде запроваджено в переважній більшості областей, то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України. Але уряд зробить усе, аби цього не сталося". 

Деталі: Шмигаль зазначив, що зараз є всі підстави говорити, що "адаптивний карантин – це ефективний механізм, і він працює".

Прем'єр навів приклад: три тижні тому в Івано-Франківській області "був запроваджений червоний рівень обмежень – і зараз ситуація дещо стабілізувалася: госпіталізації йдуть на спад, як і кількість нових випадків".

Цьому передувало: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 15 березня повідомляв, що якщо 50-70% усіх областей опиняться в "червоній" зоні, уся країна піде на жорсткий карантин.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: локдаункарантинкоронавірусCovid-2019Шмигаль
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